美國運通耀金卡全面升級 年費新臺幣8,500元

美國運通6日宣布，美國運通耀金卡全面升級，以全新金屬卡面設計，結合兼具品味與實用性的生活與旅遊禮遇，涵蓋餐飲、日常消費及旅遊三大消費面向，並延伸至餐飲美饌、外送平台、咖啡時光、訂房住宿及旅遊平台等多元生活場景。

全新耀金卡權益包括：餐飲方面，卡會員於指定五星級飯店餐廳用餐，可享兩人以上同行、一人免費禮遇；而在日常消費與旅遊方面，耀金卡會員透過外送及旅遊平台Uber Eats、Starbucks、Expedia及Klook消費，最高可享新臺幣4,400元刷卡金回饋；另於符合指定消費及年費要求門檻後，專享每年最高四次機場接送服務。

台灣美國運通董事長暨總經理蔡宗修表示：「美國運通金卡一直隨著我們卡會員的生活型態不斷演進。此次美國運通耀金卡在台全面升級，正是回應他們現今的生活需求。我們為台灣市場帶來獨特的全新質感金屬卡面耀金卡設計，並全面升級餐飲、日常消費及旅遊三大核心權益，讓卡會員可在更多生活場景中享有豐富且實質的回饋。隨著卡會員需求持續演變，美國運通也將持續提供他們所期待的優質服務、值得信賴的支持，以及獨具價值的會員體驗。」

全新升級的美國運通耀金卡推出多項全新及升級的生活禮遇，同時持續提供卡會員所期待的美國運通優質服務與會員價值，年費為新臺幣8,500元。