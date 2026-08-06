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商圈迎政策大紅包 經濟部擬再加碼25.5億升級市場環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部6日在行政院院會報告「商圈及市場輔導情形及推動成果」指出，近三年已輔導全台商圈辦理2,166場推廣活動，吸引3,945萬人次到訪，帶動約40億元商機。經濟部次長江文若表示，未來除持續編列公務預算外，將透過《中小微企業轉型升級發展條例》，規劃8年1,000億元預算，加碼推動商圈及市場發展。

經濟部表示，目前全台共有353處商圈、逾7.2萬家店家，以及1,030處市場、夜市及8萬9,172個攤商，近年透過商圈品牌行銷、市場環境改善、攤鋪位優化及數位轉型等措施，持續提升競爭力。近三年除帶動40億元商機外，也透過結合國際展會、跨域串聯、特色遊程及卓越商圈競賽，強化商圈發展動能；市場則持續推動硬體改善、美學升級、綠色低碳及品牌行銷。

配合行政院中小微企業協助方案，經濟部表示，未來將加碼投入商圈及市場發展與國際行銷，協助改善公共空間、建置智慧導覽、多語服務、Wi-Fi及行動支付等數位基礎設施，並推動市場公共空間、攤鋪位及數位環境升級，打造更具便利性及國際競爭力的消費場域。

江文若指出，未來將透過《中小微企業轉型升級發展條例》，以8年1,000億元預算推動研發創新、轉型升級、財務融通、人才培育及新創扶植等工作，並由經濟部、農業部、勞動部等跨部會共同推動。

其中，商圈及市場將先加碼25.5億元，優先改善市場通風、排水、廁所、招牌等公共設施，提升消費環境，細部規劃仍由相關單位研議中。

商業發展署長蘇文玲表示，商圈及市場原有公務預算仍將持續編列，25.5億元屬中小微企業方案額外加碼，不納入原公務預算，主要因現有經費不足支應商圈及市場公共設施改善需求，預計自明年度開始推動。

經濟部 紅包 市場

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