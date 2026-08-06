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川普擬對多晶矽課15% 行政院回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普6日傳出對多晶矽（polysilicon）製成的產品課徵15%關稅，並針對相關產品設定一系列最低進口價格。對此，行政院回應，由於目前尚未看到完整政策內容，因此現階段無法進一步評論，不過對於關稅議題，一定會就台美所簽訂的ART跟投資MOU唯基礎爭取我國最家利益。

多晶矽是太陽能板和半導體所使用的關鍵原料，川普政府官員仍在敲定公告，細節仍可能有所變動。根據外媒報導指出，川普預計發布公告，對進口多晶矽、晶圓、太陽能電池及太陽能模組設定最低價格，並另對多晶矽衍生產品課徵15%關稅。彭博引述Roth Capital Partners分析師此前預期，稅率可能落在25%至35%。

對此，行政院發言人李慧芝表示，針對美方提出的相關關稅政策，由於目前尚未看到完整政策內容，因此現階段無法進一步評論。不過政府會持續密切關注相關發展，並在掌握完整資訊後進一步評估對台灣產業可能造成的影響。

另外對於301條款產能過剩調查結果，李慧芝也再度強調，我方一定會積極爭取落實台美ART與投資MOU， 爭取我方產業的最佳利益。

多晶矽 川普 行政院

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