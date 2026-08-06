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全球供應鏈重組、AI 浪潮 賴總統盼深化台美夥伴關係

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統5日下午接見「布魯金斯研究院（Brookings Institution）」訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統5日下午接見「布魯金斯研究院（Brookings Institution）」訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統5日接見「布魯金斯研究院（Brookings Institution）」訪問團。他表示，面對全球供應鏈重組、AI浪潮等挑戰，期盼與美國深化各領域夥伴關係，在AI供應鏈發展、數位基礎建設、高科技人才培育及無人機非紅供應鏈等方面加強合作。

賴總統致詞指出，今年是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年，雙方共同紀念民主、自由與人權發展，今年初台美第6屆「經濟繁榮夥伴對話」也順利舉行，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，為雙方在半導體及高科技合作奠定堅實的基礎。

賴總統表示，現在政府正積極打造台灣成為「人工智慧島」，要協助百工百業導入AI應用，並且強化發展矽光子、量子科技與機器人等三大關鍵技術。不論是AI供應鏈發展、數位基礎建設或是高科技人才培育，台美之間都有更緊密的交流合作空間。

他提到，我方同時也設下目標，要讓台灣成為全球無人機發展的亞洲中心。因此，政府大力投資推動產業發展計畫，也提出國防特別預算，規劃採購無人載具，建立無人機攻防體系。期待台美攜手打造無人機非紅供應鏈，一起促進彼此的產業發展，也為世界的和平穩定貢獻力量。

賴總統說，台灣位於世界民主防線的最前緣，有堅定不移的決心捍衛國家主權、守護民主自由的生活方式；也會持續提升自我防衛能力，以負責任的態度與穩健的行動，維護區域和平穩定及台海現狀。面對威權主義持續擴張、全球供應鏈重組、AI浪潮等挑戰，盼台美在各領域深化夥伴關係。

布魯金斯研究院主任何瑞恩（Ryan Hass）致詞表示，訪團此次來台進行年度考察訪問，是延續多年來的傳統，無論是在國民黨或民進黨執政時期、疫情期間以及兩岸關係平穩與緊張的時刻，始終持續參與這項訪問行程。

何瑞恩說，這些交流的延續性彰顯研究院長久以來對美台關係的重視，也體現雙邊關係所奠基的共同利益、民主價值與相互尊重。透過今年針對科技與國家安全為主題的研究訪問，期待能略盡棉薄之力，進一步強化雙方的緊密連結，並鞏固彼此共同珍視的和平與穩定。

賴總統 無人機 賴清德

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