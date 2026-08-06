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國家永續發展獎176件參選 創歷史新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

行政院國家永續發展委員會表示，第22屆「國家永續發展獎」共吸引176件案件參選，件數寫歷年新高，涵蓋企業、政府機關、學校、醫療機構及民間團體，其中86件已通過初選、進入複選階段，得獎名單預計於今年第4季公布，並舉行頒獎典禮。

永續會指出，國家永續發展獎是國內推動永續發展的重要榮譽獎項，除表揚推動永續發展績效卓著的機關、機構及團體，也透過公開、公正及專業的評選機制，發掘具創新性、示範性與影響力的案例，促進各界相互觀摩，擴大永續行動影響力。

本屆評選作業已於7月完成初選，後續將由評選委員針對永續治理、創新作為、社會影響力，以及對台灣永續發展目標（T-SDGs）與2050淨零排放政策的貢獻等面向進行綜合評選，遴選具代表性的永續典範。

觀察本屆參選內容，議題橫跨智慧減碳、綠色金融、永續治理、淨零技術創新、永續教育、人才培育、弱勢照顧、資源循環及國土韌性等領域，反映永續理念已逐步融入企業經營、公共治理與社會實踐。

永續會表示，面對全球永續轉型浪潮，台灣將持續深化永續治理，強化淨零轉型動能，透過政府、企業與民間攜手合作，擴大公私協力及全民參與，共同落實聯合國永續發展目標（SDGs）與我國永續發展政策，打造兼顧環境、社會與經濟發展的永續家園。

永續發展 永續 歷史

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