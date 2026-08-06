加班費、特休怎麼算？勞動部試算系統影片 教你輕鬆算

勞動部指出，《勞動基準法》依勞工加班情境，分別規定數種加班費計算基準。為了讓民眾可以快速、便捷的瞭解勞動部所建置「加班費」、「特別休假日數」試算系統，勞動部推出二支1分鐘懶人包影片，透過畫面逐步教學，讓勞工和雇主都能一看就懂、動動手指精準計算。

為協助民眾理解各種不同的加班費計算，勞動部建置「加班費試算系統」，民眾可根據自己的加班狀況，看是平日、休息日或國定假日加班，分別輸入工資及加班時數，就可以立刻知道自己的加班費有多少，系統也在試算結果分別列出各種情境的加班費金額，讓民眾一目瞭然。

勞動部表示，《勞動基準法》第38條明定，勞工在同一雇主或事業單位，工作滿一定期間者（如年資滿6個月3日、滿1年7日，並隨年資遞增至最高30日），雇主應依法給予特別休假。

勞動部「特別休假日數試算系統」可以支援週年制、曆年制、學年制及雙方約定年度等多種給假方式，系統通通能一鍵轉換，幫助民眾清楚掌握自己到底有幾天特休、什麼時候之前必須休完，以保障自身權益。

勞動部提醒，事業單位給假給薪務必依法辦理。有關加班費、特別休假日試算系統，相關教學懶人包影片可至勞動部官網「業務專區／勞動條件、就業平等」項下「工資」「工時」專區瀏覽查詢，企業及勞工可多加利用。