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日媒：台灣科技業瞄準太空經濟 搶攻消費電子外新引擎

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣經濟研究院統計，台灣太空產業去年營收成長逾9%至約93億美元。路透
台灣經濟研究院統計，台灣太空產業去年營收成長逾9%至約93億美元。路透

台灣科技供應鏈正把太空經濟視為消費電子之外的新成長引擎。業者從天線、通訊設備、工業電腦到光學技術，藉由國家太空中心建立本土衛星供應鏈的計畫累積經驗，並把目標指向歐美市場。

日媒報導，捷揚航電開發可直接搭載於小型衛星的電腦、電力系統、星象儀和AI電腦。太空產品利潤較高，但須通過輻射及連續數日的熱真空測試，技術門檻也遠高於消費電子。

芳興科技已發射兩枚微型衛星，並計劃建立海事衛星群，提供船隊管理和漁業資訊。鐳洋科技則和新加坡NuSpace成立合資公司，協助客戶製造太空級精密零組件及建造小型立方衛星（CubeSats）。

鴻海、緯創和仁寶也進軍太空產業。鴻海參與開發通訊衛星，並和Ramon.Space合作製造太空資料中心伺服器；華通電腦已為SpaceX生產太空級電路板，衛星相關營收占比可能已達八成。

台灣經濟研究院統計，台灣太空產業去年營收成長逾9%至約93億美元。業者認為，台灣不宜和SpaceX競逐大型衛星群，而應發揮精密製造優勢，搶攻利基應用。

日媒 太空 科技業

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