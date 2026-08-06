快訊

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

從杜魯門到川普 以色列遊說團對美政壇影響力面臨巨變

多瑙河大乾旱！水位下降竟讓納粹戰艦浮出來

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體供應鏈帶動！經部：量測業產值今年有望再創歷史新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計處指出，量測業係指量測、導航及控制設備業。我國量測業產品概分為半導體檢測設備及零組件、自動測試等檢測設備、全球定位系統及汽車電子控制器、其他類等。

經濟部指出，近年隨AI等新興科技應用擴展，帶動電子零組件業擴充產能，推升相關檢測設備之需求，除2023年因全球經濟趨緩，致業者投資保守而年減18.3%外，其餘年度均呈正成長，2025年產值更攀升至1,936億元，創下歷史新高，今(2026)年1-5月成長動能續呈強勁，年增32.8%。

AI與半導體相關供應鏈擴產需求為量測業主要成長動能。受惠 AI、高效能運算及雲端資料服務等需求擴展，半導體檢測設備及零組件2025年產值大幅攀升60.5%，躍居量測業最大產品，占比達 35.6%，自動測試等檢測設備亦同步揚升，年增31.5%，占比24.6%居次。

經濟部統計處指出，今年AI浪潮延續，半導體業者加強投資，推升兩者產值在高基期下，今年1-5月仍大幅增加68.4%及72.1%，占整體產值比重亦分別升至39.4%及32.6%，與2021年相較，各提高17.1及7.4 個百分點。全球定位系統及汽車電子控制器則因車市偏弱影響，2025年轉為年減 5.1%，今年 1-5月續減23.8%，占比降至14.9%。

供應鏈 半導體 經濟部

延伸閱讀

倍利科營收／7月2.73億元創新高 年增63.4%

安聯亞洲半導體主動式ETF獲准募集 布局AI浪潮下亞洲供應鏈新商機

氣立財報／上半年營收及獲利齊揚 每股賺0.69元

日企擴產AI材料 榮星沾光

相關新聞

要賺多少才夠養小孩？財政部揭全台平均、這三縣市超過250萬元

「要賺多少才能養小孩」一直都是大家爭論不休的議題，但現在實際有生養未成年子女的家庭，到底他們所得是多少？。據財政部最新統計，2024年有未成年子女的家庭平均每戶所得總額為177.84萬元，值得注意的是，新竹市、新竹縣、台北市皆超過250萬元。

基金有兩種 監管力道不同掀討論

主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）今年成為台股寵兒，吸引大量資金湧入，不僅規模快速成長，也讓ＥＴＦ與共同基金之間的界線愈來愈模糊。不過，隨ＥＴＦ熱度爆棚，且與共同基金同屬基金商品，也都有商品風險等級（ＲＲ）分類，但民眾購買共同基金前，須先完成客戶風險屬性評估（ＫＹＣ，認識你的客戶）及商品適合度管理；ＥＴＦ則因透過證券市場交易，不需經過相同程序，兩套制度的差異，引發一個市場，兩套制度的討論。

新聞分析／券商把ETF當金雞母 更應強化風險揭露

ＥＴＦ之所以沒有比照共同基金建立客戶適合度管理，嚴格來說並非漏洞，而是制度設計的起點，本來就將ＥＴＦ定位為交易所掛牌商品。從美國、歐洲到台灣，一般ＥＴＦ大多採取相同思維，由投資人自行透過券商交易，不需像共同基金高度重視客戶風險屬性能否配合。但問題在於，如今的ＥＴＦ市場早已不是過去的樣貌。

風向變了！台幣強勢走升 單日表現領先多數亞幣

新台幣匯率昨（5）日走升，表現僅次於韓元，領先多數亞洲貨幣，主因美國和伊朗有望針對荷莫茲海峽恢復通行達成協議，激勵美股與亞股大漲，彭博資訊指出，近來新台幣各種利空因素逐漸消散，市場預期正轉為看升，短期貶破32.5元下行風險有限。

宏碁接手兆基 銀行團挺

兆基屋管昨（5）日宣布董事會指派宏碁公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。據了解，李文詳昨天已主動拜訪往來銀行，向銀行說明公司營運現況及未來發展方向，近日主辦行安泰銀行也將在釐清細節後召開聯貸銀行團說明會。

宏碁救火 接管兆基屋管穩軍心

國內包租代管龍頭兆基屋管近日因集團相關公司財務危機牽動高層人事異動，兆基屋管昨宣布，董事會指派宏碁公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。