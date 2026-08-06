半導體供應鏈帶動！經部：量測業產值今年有望再創歷史新高

經濟部統計處指出，量測業係指量測、導航及控制設備業。我國量測業產品概分為半導體檢測設備及零組件、自動測試等檢測設備、全球定位系統及汽車電子控制器、其他類等。

經濟部指出，近年隨AI等新興科技應用擴展，帶動電子零組件業擴充產能，推升相關檢測設備之需求，除2023年因全球經濟趨緩，致業者投資保守而年減18.3%外，其餘年度均呈正成長，2025年產值更攀升至1,936億元，創下歷史新高，今(2026)年1-5月成長動能續呈強勁，年增32.8%。

AI與半導體相關供應鏈擴產需求為量測業主要成長動能。受惠 AI、高效能運算及雲端資料服務等需求擴展，半導體檢測設備及零組件2025年產值大幅攀升60.5%，躍居量測業最大產品，占比達 35.6%，自動測試等檢測設備亦同步揚升，年增31.5%，占比24.6%居次。

經濟部統計處指出，今年AI浪潮延續，半導體業者加強投資，推升兩者產值在高基期下，今年1-5月仍大幅增加68.4%及72.1%，占整體產值比重亦分別升至39.4%及32.6%，與2021年相較，各提高17.1及7.4 個百分點。全球定位系統及汽車電子控制器則因車市偏弱影響，2025年轉為年減 5.1%，今年 1-5月續減23.8%，占比降至14.9%。