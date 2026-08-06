要賺多少才夠養小孩？財政部揭全台平均、這三縣市超過250萬元

「要賺多少才能養小孩」一直都是大家爭論不休的議題，但現在實際有生養未成年子女的家庭，到底他們所得是多少？。據財政部最新統計，2024年有未成年子女的家庭平均每戶所得總額為177.84萬元，值得注意的是，新竹市、新竹縣、台北市皆超過250萬元。

財政部最新統計，從有申報扶養未成年子女的戶數來看，總計有151萬9,459戶，平均每戶所得總額為177萬8,402元。進一步分析，有配偶者共計133萬2,676戶，平均每戶所得總額為189萬3,555元，與十年前的156萬4,415元相比，成長21％。從婚育家庭主力年齡層來看，30至34歲平均每戶為138.3萬元、35至39歲平均為166.6萬元、40至44萬元為186萬元、45至49歲為209萬元。

單身者養小孩的平均每戶所得總額95萬6,795元，與十年前的79萬3,980元相比，成長20.5％。同樣以從婚育家庭主力年齡層來看，30至34歲平均每戶為66.9萬元、35至39歲平均為78.25萬元、40至44萬元為88.9萬元、45至49歲為108.7萬元。

從六都來看，整體以新北市扶養未成年子女戶數最多，共26萬7,592戶，平均所得總額約178.95萬元；台北市則有18萬6,103戶，雖然戶數居第二，但平均所得總額高達266.70萬元，居六都之冠；台中市共有19萬8,899戶，平均所得總額約158.45萬元；桃園市則有18萬687戶，平均所得總額約163.71萬元，高雄市為16萬6,463戶，平均所得總額約150.43萬元；台南市則有11萬4,868戶，平均所得總額約163.35萬元。

若排除六都，以平均所得總額排序觀察有扶養未成年子女家庭，新竹地區明顯居於領先。其中，新竹市平均所得總額約288.04萬元居全國之冠，共有4萬1,370戶；新竹縣以平均261.83萬元排名第二，共5萬4,396戶，也是六都外唯二平均所得超過250萬元的縣市。

其後依序為金門縣平均160.76萬元、連江縣平均158.52萬元、苗栗縣平均155.39萬元、嘉義市平均149.92萬元、基隆市平均146.41萬元及澎湖縣平均145.42萬元。

至於其餘縣市平均所得則多落在120萬至140萬元之間，包括宜蘭縣137.79萬元、彰化縣131.36萬元、雲林縣131.02萬元、嘉義縣125.05萬元、花蓮縣124.39萬元、南投縣123.02萬元、臺東縣122.06萬元；屏東縣則以平均118.45萬元，為非六都中平均所得最低的縣市。