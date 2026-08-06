宏碁救火 接管兆基屋管穩軍心

國內包租代管龍頭兆基屋管近日因集團相關公司財務危機牽動高層人事異動，兆基屋管昨宣布，董事會指派宏碁公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。

據了解，李文詳昨已拜訪往來銀行，說明公司營運現況及未來方向，近日主辦行安泰銀行也將在釐清細節後召開聯貸銀行團說明會。

兆基屋管指出，目前公司營運資金、各項業務正常，明年上半年公開發行及登錄興櫃規畫不變，希望藉由高層人事調整，穩定市場、客戶及銀行團信心。李文詳曾任兆基屋管總經理及策略長，負責規畫系統建置、制度建立，並曾任緯創軟體等上市櫃公司財務主管，具備營運經驗。

聯貸銀行團主管表示，李文詳曾擔任兆基專業經理人，對包租代管業務模式及公司營運相當熟悉，再次回鍋可說是臨危受命「回來救火」，有助於公司迅速穩定營運。

據了解，目前聯貸銀行團普遍傾向持續支持兆基營運，現階段並未打算抽銀根或緊縮授信，將持續觀察新經營團隊接手後的營運表現，以及後續改善措施是否落實。