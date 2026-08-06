聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁救火 接管兆基屋管穩軍心

聯合報／ 記者任珮云吳凱中林海／台北報導

國內包租代管龍頭兆基屋管近日因集團相關公司財務危機牽動高層人事異動，兆基屋管昨宣布，董事會指派宏碁公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。

據了解，李文詳昨已拜訪往來銀行，說明公司營運現況及未來方向，近日主辦行安泰銀行也將在釐清細節後召開聯貸銀行團說明會。

兆基屋管指出，目前公司營運資金、各項業務正常，明年上半年公開發行及登錄興櫃規畫不變，希望藉由高層人事調整，穩定市場、客戶及銀行團信心。李文詳曾任兆基屋管總經理及策略長，負責規畫系統建置、制度建立，並曾任緯創軟體等上市櫃公司財務主管，具備營運經驗。

聯貸銀行團主管表示，李文詳曾擔任兆基專業經理人，對包租代管業務模式及公司營運相當熟悉，再次回鍋可說是臨危受命「回來救火」，有助於公司迅速穩定營運。

據了解，目前聯貸銀行團普遍傾向持續支持兆基營運，現階段並未打算抽銀根或緊縮授信，將持續觀察新經營團隊接手後的營運表現，以及後續改善措施是否落實。

兆基屋管 宏碁 興櫃

延伸閱讀

宏碁力挺兆基新董座李文詳穩軍心 13年緯創老臣背景成出線關鍵

兆基屋管爆債務風暴 宏碁代表李文詳出任董座救火

陷財務風暴…兆基屋管澄清營運穩定 李文詳代表宏碁出任董座

兆基爆雷⋯住都中心擬轉銜機制 第二大股東宏碁可能接手經營

相關新聞

宏碁救火 接管兆基屋管穩軍心

國內包租代管龍頭兆基屋管近日因集團相關公司財務危機牽動高層人事異動，兆基屋管昨宣布，董事會指派宏碁公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。

風險評估有用？業者：客戶硬要買 KYC也難擋

共同基金銷售多年來建立完整的ＫＹＣ（認識你的客戶）制度，就是透過風險屬性問卷了解投資人的財務狀況、投資經驗及風險承受能力，再與商品的風險等級進行適合度配對。然而，隨著投資市場日趨成熟，金融業者坦言，這套制度在實務上並非萬無一失，甚至逐漸流於形式。

富邦金蔡明興 連3年登領袖百強

「哈佛商業評論」全球繁體中文版昨舉行「2026台灣企業領袖100強」頒獎典禮，富邦金控董事長蔡明興連續三屆入選百強榜單，今年更榮登金融保險產業第一名。

新聞分析／券商把ETF當金雞母 更應強化風險揭露

ＥＴＦ之所以沒有比照共同基金建立客戶適合度管理，嚴格來說並非漏洞，而是制度設計的起點，本來就將ＥＴＦ定位為交易所掛牌商品。從美國、歐洲到台灣，一般ＥＴＦ大多採取相同思維，由投資人自行透過券商交易，不需像共同基金高度重視客戶風險屬性能否配合。但問題在於，如今的ＥＴＦ市場早已不是過去的樣貌。

基金有兩種 監管力道不同掀討論

主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）今年成為台股寵兒，吸引大量資金湧入，不僅規模快速成長，也讓ＥＴＦ與共同基金之間的界線愈來愈模糊。不過，隨ＥＴＦ熱度爆棚，且與共同基金同屬基金商品，也都有商品風險等級（ＲＲ）分類，但民眾購買共同基金前，須先完成客戶風險屬性評估（ＫＹＣ，認識你的客戶）及商品適合度管理；ＥＴＦ則因透過證券市場交易，不需經過相同程序，兩套制度的差異，引發一個市場，兩套制度的討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。