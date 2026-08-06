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風險評估有用？業者：客戶硬要買 KYC也難擋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

共同基金銷售多年來建立完整的ＫＹＣ（認識你的客戶）制度，就是透過風險屬性問卷了解投資人的財務狀況、投資經驗及風險承受能力，再與商品的風險等級進行適合度配對。然而，隨著投資市場日趨成熟，金融業者坦言，這套制度在實務上並非萬無一失，甚至逐漸流於形式。

銀行財管主管指出，第一次接觸投資的客戶，多半願意依照問卷結果選擇商品，但不少已有投資經驗的民眾，熟知評估內容與計分方式，若心中已有想買的基金，往往知道該如何回答，才能取得較高的風險屬性等級。

一名大型銀行理專表示，客戶填寫ＫＹＣ時，問題主要涉及投資經驗、資產狀況、收入來源、可承受虧損幅度及投資目的等內容，系統會將客戶歸類為保守型、穩健型或積極型等不同風險屬性。不過，這些資訊大多來自客戶自行填答，金融機構難以逐項查核，實務上仍須建立在客戶誠實揭露的前提。

業界人士說，ＫＹＣ最大的功能不是替投資人「做決定」，而是確認金融機構已善盡風險的管理責任，避免將高風險商品直接銷售給完全沒有承受能力的投資人。一旦客戶堅持投資，只要符合相關程序並完成風險告知，多數情況下仍可完成交易。

因此業者坦言，不宜過度神化ＫＹＣ的效果。事實上，「客戶硬要買，金融機構也擋不了」。

銀行主管表示，過去就有客戶每次填寫都能拿到積極型的屬性，幾乎所有基金都能購買，銀行也不好質疑，畢竟從銷售角度，風險屬性高也代表可銷售的產品更多。

然而，如果有客戶兩次填寫的狀況落差太大，理專或金融機構仍會提醒，「只是最後還是看客戶的態度而定」，換言之，銀行主管說，銀行只是銷售端平台，不可能包山包海控管所有問題。

業者說，「投資有賺有賠」的口號應該早就深入投資人心中，銀行能做的，只是讓投資人能充分理解商品風險，包括加強風險揭露、投資教育及資訊透明度，讓投資人在下單前清楚知道自己承擔的是什麼風險，避免日後投資爭議。

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