新聞分析／券商把ETF當金雞母 更應強化風險揭露

ＥＴＦ之所以沒有比照共同基金建立客戶適合度管理，嚴格來說並非漏洞，而是制度設計的起點，本來就將ＥＴＦ定位為交易所掛牌商品。從美國、歐洲到台灣，一般ＥＴＦ大多採取相同思維，由投資人自行透過券商交易，不需像共同基金高度重視客戶風險屬性能否配合。但問題在於，如今的ＥＴＦ市場早已不是過去的樣貌。

過去投資人買ＥＴＦ，更像是在買一檔股票；可是ＥＴＦ逐漸成為全民理財商品。從高股息、債券ＥＴＦ，到主動式ＥＴＦ，投信公司快速發行ＥＴＦ，券商更成為主力銷售管道，甚至設立ＥＴＦ專區、推出優惠、舉辦講座，Ａｐｐ首頁也充斥熱門排行榜、配息排行及主題式商品介紹。ＥＴＦ的交易方式沒有改變，銷售方式卻已經完全不同。

這也是ＥＴＦ與一般個股最大的差異。券商對個股多半扮演交易平台角色，很少主動推廣特定股票；但ＥＴＦ已成為各家券商的重要業務，不論是透過活動、排行榜、行銷文案，甚至營業員介紹，都希望吸引更多投資人投入ＥＴＦ市場。

換言之，ＥＴＦ雖然仍是投資人自行下單，但影響投資決策的資訊來源，早已不只是投資人自己研究，而是券商提供的大量商品資訊與推廣內容。當券商角色逐漸從「交易平台」走向「商品銷售平台」，投資人保護的討論重點，或許也應改變。

因此，未來真正值得思考的，未必是全面要求ＥＴＦ比照共同基金實施更嚴格的ＫＹＣ。畢竟國際主要市場也未採取這種做法，若直接複製共同基金制度，反而可能影響ＥＴＦ交易便利性，甚至偏離ＥＴＦ原本的制度設計。

值得討論的是，在維持交易效率的前提下，是否應要求券商在推廣ＥＴＦ時，承擔更完整的風險揭露責任。例如，除了介紹配息率、績效與熱門程度，也應更清楚提醒商品風險等級、價格波動、配息來源及可能面臨的資本損失。當ＥＴＦ已成為全民投資工具，投資人需要的，不一定是交易限制，而是更充分、更容易理解的風險資訊，讓每一次投資決策，都建立在真正了解商品的基礎之上。