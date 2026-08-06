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基金有兩種 監管力道不同掀討論

聯合報／ 記者藍鈞達朱漢崙／台北報導
共同基金和ＥＴＦ（指數股票型基金）都是基金商品，但因為銷售方式和交易平台不同，對於ＫＹＣ（認識你的客戶）的要求也不同，成為一個市場、兩套制度。聯合報系資料照
共同基金和ＥＴＦ（指數股票型基金）都是基金商品，但因為銷售方式和交易平台不同，對於ＫＹＣ（認識你的客戶）的要求也不同，成為一個市場、兩套制度。聯合報系資料照

主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）今年成為台股寵兒，吸引大量資金湧入，不僅規模快速成長，也讓ＥＴＦ與共同基金之間的界線愈來愈模糊。不過，隨ＥＴＦ熱度爆棚，且與共同基金同屬基金商品，也都有商品風險等級（ＲＲ）分類，但民眾購買共同基金前，須先完成客戶風險屬性評估（ＫＹＣ，認識你的客戶）及商品適合度管理；ＥＴＦ則因透過證券市場交易，不需經過相同程序，兩套制度的差異，引發一個市場，兩套制度的討論。

目前國內共同基金不論股票型、債券型或貨幣市場基金，金融機構銷售前必須先完成客戶風險屬性評估，再依投資人的風險承受能力，與基金RR1至RR5風險等級進行適合度配對；RR1風險最低，通常是貨幣型基金，RR5風險最高，通常是單一國家或產業股票型基金。若分析客戶風險屬性不足，原則上不得銷售較高風險商品，希望避免投資人購買超出自身承受能力的產品。

相較之下，ＥＴＦ雖然同樣訂有商品風險等級，但因屬證券市場掛牌交易商品，投資人只要開立證券帳戶即可直接買賣。券商指出，ＥＴＦ採取交易便利的制度設計，過去以追蹤指數的被動式ＥＴＦ為主，鮮少引發討論，但主動式ＥＴＦ同樣由經理人選股，與基金的接近性更高，管理方式卻不同。

值得注意的是，不少國人熟悉的ＥＴＦ風險等級其實不低。依各投信公告資料，元大台灣五十（0050）、元大高股息（0056）均列為RR4，顯示熱門ＥＴＦ並非「低風險商品」。市場人士說，許多投資人以為ＥＴＦ就是相對安全的投資工具，實際上不少股票型ＥＴＦ的風險程度與股票型基金相當。

銀行財管主管指出，目前最大差異並非商品本身，而是銷售制度。共同基金若屬RR4、RR5商品，銀行必須先確認客戶風險屬性是否符合，必要時還須進行風險告知；ＥＴＦ則沒有這套管理方案，只要符合證券交易資格即可下單。換言之，即使同樣屬高風險等級商品，投資人可能無法透過銀行申購某檔股票型基金，但卻可以直接買進風險等級相近的ＥＴＦ。

不過，投信業者認為，ＥＴＦ本質上屬於證交所掛牌商品，制度設計本就與共同基金不同，強調的是公開交易與資訊揭露，而非銷售前的適合度管理；若全面比照共同基金辦理，恐影響市場交易效率，也未必符合ＥＴＦ制度精神。目前槓桿、反向等特殊ＥＴＦ已設有較高交易資格及風險揭露要求，並非完全沒有投資人保護措施。

金管會官員則說，主要在於銷售方式的差異，共同基金是透過理專等財管人員和客戶一對一銷售，因此設立風險評級，以免理專向客戶行銷不當的商品；至於投資人買ＥＴＦ，券商僅提供下單的平台給投資人，不負推介之責。儘管現在共同基金和ＥＴＦ有愈來愈多同類型的產品，但因為銷售途徑不同，且理專必須為共同基金負推介之責，因此ＫＹＣ仍有必要。

金融機構 基金

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