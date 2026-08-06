風向變了！台幣強勢走升 單日表現領先多數亞幣

新台幣匯率昨（5）日走升，表現僅次於韓元，領先多數亞洲貨幣，主因美國和伊朗有望針對荷莫茲海峽恢復通行達成協議，激勵美股與亞股大漲，彭博資訊指出，近來新台幣各種利空因素逐漸消散，市場預期正轉為看升，短期貶破32.5元下行風險有限。

根據央行公布的資料，昨日美元指數下跌0.17%，主要亞幣全數升值，韓元升值0.5%、新台幣升0.41%、星元升值0.13%、人民幣升值0.08%、日圓升值0.06%。

新台幣昨日在外資大舉回流及美元走弱影響，盤中接連升破32.4元、32.3元關卡，終場收32.315元，升值1.32角，總成交量28.395億美元。匯銀人士估計，外資匯入約15億美元。由於新台幣盤中最高升抵32.274元，勁揚1.73角，央行昨天進場調節，由先前「阻貶」轉為「阻升」，使升幅略為收斂。

彭博資訊指出，新台幣1個月期無本金交割遠匯（NDF）換匯點折價幅度4日一度擴及去年11月以來最大，同期限選擇權風險反轉（RR）也大幅下跌，可能暗示新台幣投機部位已由空轉多，也可能是台灣實體經濟和對外投資部門開始增加對新台幣空頭部位避險，都顯示新台幣貶值預期大幅減輕，朝升值預期前進。

這種轉變有好幾個因素：在國內，台灣企業股利發放高峰期過去、台股重拾漲勢有利跨境資金流入增加，基本面市場對經濟表現看法樂觀，升息預期升溫；在外部，美聯準會（Fed）7月決議按兵不動、日美聯手推升日圓、南韓拉抬韓元匯率，帶動美元對多數主要貨幣下跌，美國財長貝森特也不願見到超貶的亞幣，都有利新台幣走勢。

近期新台幣匯率在公股銀行尾盤美元賣盤協助下站穩32.5元，也引導了市場預期。

匯銀人士表示，外資昨日大舉回補台股，加上市場風險情緒改善及美元轉弱，共同推升新台幣走勢，後續仍須觀察國際情勢及外資資金動向是否延續。