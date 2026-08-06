宏碁接手兆基 銀行團挺

兆基屋管昨（5）日宣布董事會指派宏碁（2353）公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。據了解，李文詳昨天已主動拜訪往來銀行，向銀行說明公司營運現況及未來發展方向，近日主辦行安泰銀行也將在釐清細節後召開聯貸銀行團說明會。

兆基屋管昨日強調，目前公司營運資金穩健、各項業務推展正常，明年上半年公開發行及登錄興櫃的規畫維持不變，希望藉由高層人事調整，穩定市場、客戶及銀行團信心。李文詳曾任兆基屋管總經理及策略長，負責規劃系統建置、制度建立，曾任緯創軟體等上市櫃公司財務主管，具備營運經驗。

聯貸銀行團主管表示，李文詳曾擔任兆基專業經理人，對包租代管業務模式及公司營運相當熟悉，離開公司後再次回鍋，可說是臨危受命「回來救火」，有助於公司迅速穩定營運。銀行主管指出，宏碁創辦人施振榮日前公開表態支持兆基持續經營，被市場視為對銀行團釋出的重要正面訊號，也有助於降低外界對公司後續發展的疑慮。尤其在宏碁公開背書後，銀行團對兆基未來營運的信心已有所提升。

據悉，目前聯貸銀行團普遍傾向持續支持兆基營運，現階段並無抽銀根或緊縮授信打算，將持續觀察新經營團隊接手後的營運表現，以及後續改善措施是否落實。