聽新聞
0:00 / 0:00

創新板四大產業 前景亮

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為響應國家政策，打造具台灣特色「亞洲那斯達克」，攜手國內兩大國家級智庫—台經院與資策會於今年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫，7月以來陸續推出之研究報告聚焦於數位雲端、綠能環保、生技醫療及汽車工業四大產業。

數位雲端產業方面，展望今年，醫療趨勢由治療轉為預防，帶動遠距監測與慢性病管理需求大增。

綠能環保產業方面，展望產業未來，因中東和談與中國鋼鐵出口許可制，有助於鋼鐵業復甦，帶動矽碇銷售。

生技醫療產業方面，展望今年，精準醫療政策與AI技術融合大幅提升基因分析效率，推動分子檢測加速邁入臨床醫療場域，產業將朝向非侵入性、早期篩檢及基因體學整合發展。

汽車工業方面，車輛智慧化推升高階技術滲透，估計今年全球智慧車燈營收達78.7億美元，2030年則成長至307.1億美元，年複合成長率逾40%，台灣產業中長期發展動能依舊可期。

創新板 雲端 生技

延伸閱讀

AI新創競賽 創新板助攻

PCB反彈強勁 009828募集倒數、掌握台日韓龍頭股

台股指數商品 擁AI題材

安聯亞洲半導體主動式ETF獲准募集 布局AI浪潮下亞洲供應鏈新商機

相關新聞

基金有兩種 監管力道不同掀討論

主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）今年成為台股寵兒，吸引大量資金湧入，不僅規模快速成長，也讓ＥＴＦ與共同基金之間的界線愈來愈模糊。不過，隨ＥＴＦ熱度爆棚，且與共同基金同屬基金商品，也都有商品風險等級（ＲＲ）分類，但民眾購買共同基金前，須先完成客戶風險屬性評估（ＫＹＣ，認識你的客戶）及商品適合度管理；ＥＴＦ則因透過證券市場交易，不需經過相同程序，兩套制度的差異，引發一個市場，兩套制度的討論。

新聞分析／券商把ETF當金雞母 更應強化風險揭露

ＥＴＦ之所以沒有比照共同基金建立客戶適合度管理，嚴格來說並非漏洞，而是制度設計的起點，本來就將ＥＴＦ定位為交易所掛牌商品。從美國、歐洲到台灣，一般ＥＴＦ大多採取相同思維，由投資人自行透過券商交易，不需像共同基金高度重視客戶風險屬性能否配合。但問題在於，如今的ＥＴＦ市場早已不是過去的樣貌。

宏碁接管兆基屋管機率高 第二大股東出手化解危機

台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁已出手，除要求董事長與總經理去職，據了解也將於近日推派兆基新董事長及執行長人選，宏碁接管兆基機率高，也將設防火牆避免兆基營運涉入股東個人糾紛。

風向變了！台幣強勢走升 單日表現領先多數亞幣

新台幣匯率昨（5）日走升，表現僅次於韓元，領先多數亞洲貨幣，主因美國和伊朗有望針對荷莫茲海峽恢復通行達成協議，激勵美股與亞股大漲，彭博資訊指出，近來新台幣各種利空因素逐漸消散，市場預期正轉為看升，短期貶破32.5元下行風險有限。

宏碁接手兆基 銀行團挺

兆基屋管昨（5）日宣布董事會指派宏碁公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。據了解，李文詳昨天已主動拜訪往來銀行，向銀行說明公司營運現況及未來發展方向，近日主辦行安泰銀行也將在釐清細節後召開聯貸銀行團說明會。

宏碁救火 接管兆基屋管穩軍心

國內包租代管龍頭兆基屋管近日因集團相關公司財務危機牽動高層人事異動，兆基屋管昨宣布，董事會指派宏碁公司代表李文詳出任董事長，並兼任總經理，全面接掌公司經營。銀行團指出，對兆基未來營運的信心已有所提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。