創新板四大產業 前景亮

主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）今年成為台股寵兒，吸引大量資金湧入，不僅規模快速成長，也讓ＥＴＦ與共同基金之間的界線愈來愈模糊。不過，隨ＥＴＦ熱度爆棚，且與共同基金同屬基金商品，也都有商品風險等級（ＲＲ）分類，但民眾購買共同基金前，須先完成客戶風險屬性評估（ＫＹＣ，認識你的客戶）及商品適合度管理；ＥＴＦ則因透過證券市場交易，不需經過相同程序，兩套制度的差異，引發一個市場，兩套制度的討論。

2026-08-06 00:09