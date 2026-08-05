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創新板四大產業 前景亮
臺灣證券交易所為響應國家政策，打造具台灣特色「亞洲那斯達克」，攜手國內兩大國家級智庫—台經院與資策會於今年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫，7月以來陸續推出之研究報告聚焦於數位雲端、綠能環保、生技醫療及汽車工業四大產業。
數位雲端產業方面，展望今年，醫療趨勢由治療轉為預防，帶動遠距監測與慢性病管理需求大增。
綠能環保產業方面，展望產業未來，因中東和談與中國鋼鐵出口許可制，有助於鋼鐵業復甦，帶動矽碇銷售。
生技醫療產業方面，展望今年，精準醫療政策與AI技術融合大幅提升基因分析效率，推動分子檢測加速邁入臨床醫療場域，產業將朝向非侵入性、早期篩檢及基因體學整合發展。
汽車工業方面，車輛智慧化推升高階技術滲透，估計今年全球智慧車燈營收達78.7億美元，2030年則成長至307.1億美元，年複合成長率逾40%，台灣產業中長期發展動能依舊可期。
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