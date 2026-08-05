龔明鑫為百強企業贈獎 籲與政府一起協助中小微企業把握AI轉型升級

台灣企業領袖100強評比出爐，5日舉行由於股市表現強勁，上榜企業市值規模及占比均顯著攀升，經濟部長龔明鑫、貿協董事長黃志芳、金管會主委彭金隆受邀致詞並為獲獎企業頒獎。龔明鑫呼籲獲得百強肯定的企業，與政府一起協助中小微企業把握AI浪潮、完成轉型升級。

龔明鑫指出，這兩年台灣經濟表現亮眼，今年還可能有兩位數字的成長，股市也有亮眼表現，反映企業獲利與市場信心，高科技產業的優異表現，是帶動整體經濟發展的重要力量。

經濟部期待能擴大成果，讓更多產業受惠。龔明鑫表示，政府從去年開始推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年投入超過1百億元經費，協助中小微企業轉型升級。在轉型升級過程中，最重要的一環，就是導入 AI 技術與相關應用。

明年政府還會再增加協助中小微企業的預算，未來8年將額外投入1千億元，持續支持中小微企業的轉型與升級，明年政府整體投入中小微企業轉型升級的相關預算，將達到約250億元，希望提供企業更多協助。

龔明鑫致詞中，特別懇請獲得百大領袖肯定的企業共襄盛舉，協助擴大台灣整體產業的能量。不論透過供應鏈合作，或提供更好的 AI 解決方案，都希望讓更多中小微企業，有機會在這一波AI浪潮中完成轉型升級。

黃志芳則有感而發指出，美國職棒大聯盟名人堂入選人之一，Carlos Beltrán上周入選典禮上在致詞時說，剛進入職棒時，他以為打職棒最重要的是天分，但後來才發現，這項運動並不是靠天分就能成功，而是需要充分的準備、保持謙卑，以及建立良好的人際關係。

每一位能夠入選美國職棒名人堂的選手，都有一套成功的人生哲學，黃志芳說，他來到百強頒獎典禮，很自然地聯想到美國職棒名人堂，今天在座的各位企業領袖，就是中華民國產業界的名人堂，每一家企業也都創造了屬於自己的故事。

最近幾年，由於地緣政治劇烈變動，以及新科技，尤其是AI所帶來的破壞式創新，對全球產業造成深遠影響。黃志芳表示，現在台灣每一位企業家，都必須是超級企業家，做決策時不僅要考慮企業經營，更要應對地緣政治、新科技、供應鏈重組等挑戰，相信憑藉企業創造的精彩故事，台灣在國際社會上的表現也會越來越好。