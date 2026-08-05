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宏碁力挺兆基新董座李文詳穩軍心 13年緯創老臣背景成出線關鍵

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
兆基屋管。記者蘇健忠／攝影
兆基屋管。記者蘇健忠／攝影

台灣最大的租屋託管公司兆基屋管大股東趙姬投資爆發財務危機，董事會迅速切割並通過改派新人選，由宏碁公司（2353）法人代表李文詳出任。

據了解，李文詳約23年前曾任職緯創（3231）體系主管職務，被視為是老宏碁人，加上曾在兆碁擔任總經理跟策略長，熟悉公司運作，宏碁已經表態會全力支持。

兆基持股34.9%的大股東李建成因個人投資的趙姬投資財務周轉失靈，傳言在外爆發百億元債務糾紛，為避免牽連兆基屋管，董事會7月底火速開會要求李去職，8月5日在第二大股東宏碁表態力挺下，召開董事會通過新任董事長暨總經理人選，由李文詳出任。

外界好奇李文詳的來歷，據了解，李文詳是財務背景出身，成大企管系及義守大學管理科學研究所畢業，曾在台積電（2330）擔任會計副理，也曾在緯創資通財會部擔任經理，隨後在緯創軟體擔任財務副總及發言人，換言之在緯創關係企業任職超過13年。

李文詳也在太盟光電擔任營運長，隨後在生技業發展，曾任太和營運長及碧友生技總經理、加捷生醫董事長，也擔任過兆基策略長暨總經理長達6~7年，對兆基有足夠認識，成為此次宏碁指派救火主因，兆基也發布官方消息表示，李文詳任內負責規劃系統建置、制度建立，具備營運經驗，因此獲得宏碁等股東一致支持。

隨兆基大股東爆發個人財務紛爭，市場也傳出，其他包租代管同業有意趁此波兆基負面消息較多，趁亂搶吃兆基市占，對此宏碁也對董事會表達力挺決心，董事會也期許李文詳接任後以穩定營運，確保2027年IPO計畫順利為優先。

據了解，李建成持有1.3萬多張兆基股權，將以此跟債權人協商抵債，若順利以股抵債，未來兆基最大單一股東可能變成持股18%的宏碁。

兆基屋管在宏碁支持下，5日聲明稿強調公司營運資金穩健、業務拓展如常，更罕見亮出財報數據要鞏固房東們信心，強調上半年自結稅前EPS約3元。

兆基強調「兆基屋管」與「趙姬投資」為兩家獨立公司，財務與法人各自獨立，營運不受影響，兆基屋管並無發行公司債，亦無外傳百億元缺口。兆基屋管營運穩定，預計按原定計畫於2027年上半年送件公發及登錄興櫃，穩步邁向IPO。

兆基也強調，外界對公司治理與股東動態關注，董事及股東已明確表達對兆基屋管公司營運的絕對獨立性，經營團隊將依循相關法令暨股票上市櫃相關規範，強化內部控制與稽核制度，為未來進入資本市場奠定穩固基礎。

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