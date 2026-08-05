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陷財務風暴…兆基屋管澄清營運穩定 李文詳代表宏碁出任董座

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
兆基屋管。聯合報系資料照
兆基屋管。聯合報系資料照

包租代管業龍頭兆基屋管大股東趙姬投資及寄居蟹管理顧問爆發公司債無法正常兌付，引發市場關注，兆基屋管今正式發表聲明，澄清市場傳言，並重申營運資金穩健、業務拓展如常，上半年自結稅前EPS約3元。

兆基屋管表示，「兆基屋管」與「趙姬投資」為兩家獨立公司，財務與法人各自獨立，營運不受影響，兆基屋管並無發行公司債，亦無外傳百億缺口，兆基屋管營運穩定，預計按原定計畫於明年上半年送件公發及登錄興櫃，穩步邁向IPO。

兆基屋管也表示，董事會正式指派李文詳代表宏碁公司出任兆基屋管董事長，並接任總經理，李文詳曾任兆基屋管總經理及策略長，負責規劃系統建置、制度建立，具備營運經驗，也曾任緯創軟體等上市櫃公司財務主管。

針對外界對公司治理與股東動態之關注，兆基屋管表示，董事及股東已明確表達對兆基屋管公司營運的絕對獨立性，經營團隊將依循相關法令暨股票上市櫃相關規範，強化內部控制與稽核制度，為未來進入資本市場奠定穩固基礎。

兆基屋管強調，作為全台包租代管市占率第一的領導品牌，兆基屋管不僅深受內政部國土署與國家住都中心等主管機關肯定，其強韌的商業模式更不畏外界風波。

兆基屋管 董事長 李文 宏碁 債務

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