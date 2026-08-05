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3-1期CIP渢妙一期基樁、海上變電站7月完成 拚2027年「準時」併網

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
CIP渢妙一期由台船環海翡翠輪執行水下基礎打樁作業。圖／CIP提供
CIP渢妙一期由台船環海翡翠輪執行水下基礎打樁作業。圖／CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）旗下第五號旗艦基金（CIV）所投資開發的渢妙一期風場5日宣布，海事工程取得重大進展，已於7月下旬陸續完成全數99隻基樁之打樁作業、2條輸出電纜之布設、以及海上變電站安裝工程，持續向2027年如期併網的目標邁進。

此外，CIP指出，3-2期渢妙二期風場亦持續穩健推進開發，將準時於2030年併網。

渢妙一期是CIP在台灣的第三座、亦是首座配置海上變電站之離岸風場，該海上變電站是目前全球已安裝的最大高度套管式水下基礎海上變電站。海上變電站整體安裝由台船環海翡翠輪執行，再次展現渢妙一期團隊精準的工程調度能力，以及與本土供應商的合作默契。

CIP表示，除了海上變電站，已完成安裝的水下基樁以及即將啟動的套管式水下基礎安裝工程亦均由台船環海翡翠輪執行；水下基樁以及套管式基礎之製造則由俊鼎及世紀集團供應。施工期間，渢妙一期持續聘僱台中漁民執行戒護船及鯨豚觀察員勤務，以風場建置為本土產業鏈、人才培育、社群共榮帶來具體可見的效益。

渢妙一期暨二期專案執行長Mark Wainwright表示，近年全球離岸風電產業面臨供應鏈成本大漲、利率攀升及市場環境急速變化等挑戰，許多國家及台灣部分第三階段風場均面臨開發延遲、甚至終止開發的處境。然而，在大環境逆風下，渢妙一期仍能持續朝如期完工的目標前進，展現CIP在專案開發與執行能力的高度專業，與供應鏈、銀行團、綠電客戶及在地社群積累的深厚合作關係，以及長期深耕台灣市場的決心。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，CIP樂見政府持續展現推動離岸風電的政策宣示，在規劃下一階段發展願景的同時，不可忽視的是，支撐台灣2030年以前綠電供應的3-1及3-2期風場仍面臨許多挑戰，部分風場終止開發更為市場帶來一段「真空期」，對綠電供應以及本土供應鏈均造成重大影響，亦衝擊仍在努力推進開發的3-1及3-2風場。

許乃文呼籲政府，唯有3-1及3-2期現階段風場順利完工併網供電，才能驗證台灣仍為穩定且可預測的市場環境，也才可能贏回已離場的國際投資人回心轉意。

渢妙一期風場海上變電站完成安裝。圖／CIP提供
渢妙一期風場海上變電站完成安裝。圖／CIP提供

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