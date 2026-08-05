兆基屋管爆債務風暴 宏碁代表李文詳出任董座救火

媒體報導，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付問題，引發關注。兆基屋管今天於官網發布聲明，董事會已正式指派李文詳代表宏碁公司出任兆基屋管董事長，並接任總經理；公司營運資金穩健、業務拓展如常，明年上半年公發興櫃計畫不變。

根據媒體報導，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機，逾百名投資人組成自救會，趙姬投資負責人、兆基屋管董事長李建成與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票抵債。

兆基屋管3日聲明指出，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務；兆基屋管財務、資金獨立運作，客戶權益不受影響。

兆基屋管今天再次發布聲明，強調「兆基屋管」與「趙姬投資」為兩家獨立公司，財務與法人各自獨立，營運不受影響，兆基屋管並無發行公司債，也沒有外傳的百億元缺口。兆基屋管也強調公司營運穩定，上半年自結稅前EPS約新台幣3元，預計按原定計畫於2027年上半年申請公開發行及登錄興櫃，邁向IPO。

兆基屋管董事會已正式指派李文詳代表宏碁公司出任兆基屋管董事長，並接任總經理。李文詳曾任兆基屋管總經理及策略長，負責規劃系統建置、制度建立，具備營運經驗，曾任緯創軟體等上市櫃公司財務主管。

針對外界關注公司治理與股東動態，兆基屋管說明，董事及股東已明確表達對兆基屋管公司營運的絕對獨立性，經營團隊將依循相關法令暨股票上市櫃相關規範，強化內部控制與稽核制度，為未來進入資本市場奠定基礎。