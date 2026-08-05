快訊

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

工作包山包海…外交部駐英代表處徵才 網見薪資酸：寧願去鼎泰豐打工

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

兆基屋管爆債務風暴 宏碁代表李文詳出任董座救火

中央社／ 台北5日電
兆基屋管。聯合報記者蘇健忠／攝影
兆基屋管。聯合報記者蘇健忠／攝影

媒體報導，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付問題，引發關注。兆基屋管今天於官網發布聲明，董事會已正式指派李文詳代表宏碁公司出任兆基屋管董事長，並接任總經理；公司營運資金穩健、業務拓展如常，明年上半年公發興櫃計畫不變。

根據媒體報導，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機，逾百名投資人組成自救會，趙姬投資負責人、兆基屋管董事長李建成與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票抵債。

兆基屋管3日聲明指出，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務；兆基屋管財務、資金獨立運作，客戶權益不受影響。

兆基屋管今天再次發布聲明，強調「兆基屋管」與「趙姬投資」為兩家獨立公司，財務與法人各自獨立，營運不受影響，兆基屋管並無發行公司債，也沒有外傳的百億元缺口。兆基屋管也強調公司營運穩定，上半年自結稅前EPS約新台幣3元，預計按原定計畫於2027年上半年申請公開發行及登錄興櫃，邁向IPO。

兆基屋管董事會已正式指派李文詳代表宏碁公司出任兆基屋管董事長，並接任總經理。李文詳曾任兆基屋管總經理及策略長，負責規劃系統建置、制度建立，具備營運經驗，曾任緯創軟體等上市櫃公司財務主管。

針對外界關注公司治理與股東動態，兆基屋管說明，董事及股東已明確表達對兆基屋管公司營運的絕對獨立性，經營團隊將依循相關法令暨股票上市櫃相關規範，強化內部控制與稽核制度，為未來進入資本市場奠定基礎。

兆基屋管 宏碁

延伸閱讀

兆基屋管傳財務危機 宏碁施振榮力挺：看好新經營團隊未來發展

宏碁接管兆基屋管機率高 第二大股東出手化解危機

兆基爆債務風暴 新北900多件包租代管暫無異常

兆基爆債務風暴 傳有房東被騙？北市：包租代管303件今約兆基說明

相關新聞

《能源管理法》修正案初審通過 新增用電設備才須自設發電或儲能

立法院經濟委員會5日審查通過《能源管理法》修正草案，其中最受關注的用電大戶須自設發電及儲能設備條文已從善如流，將原「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。

宏碁接管兆基屋管機率高 第二大股東出手化解危機

台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁已出手，除要求董事長與總經理去職，據了解也將於近日推派兆基新董事長及執行長人選，宏碁接管兆基機率高，也將設防火牆避免兆基營運涉入股東個人糾紛。

兆基屋管爆債務風暴 宏碁代表李文詳出任董座救火

媒體報導，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付問題，引發關注。兆基屋管今天於官網發布聲明，董事會已正式指派李文詳代表宏...

大翻盤！立院初審通過用電大戶2.0僅限「新設及增設」

立法院經濟委員會5日初審通過「能源管理法部分條文修正草案」。針對工商界關切增訂第10條第4項、亦即所謂「用電大戶2.0條款」，將修正為用電大戶「新設及增設」用電達規定容量，應設置自用發電設備「或」儲能設備。

兒童未來館新建工程預算95.4億元 即日起公告招標

為了打造一座承載兒童夢想、激發創意與探索未來的場域，行政院核定新北市板橋車站旁「新板特區第三種特定專用區」，興建台灣首座以兒童為主體的國家兒童未來館，在中央、地方與建築團隊的共同努力下，文化部5日宣布建築工程招標今日正式上網公告，即將進入下一個重要里程碑。

和泰產險勇奪保險信望愛獎7項肯定 數位創新、永續治理展實力

第28屆「保險信望愛獎」頒獎典禮日前揭曉，和泰產險憑藉穩健的經營基石、卓越的數位轉型成果及深厚的永續治理實力，於評選中脫穎而出，一舉榮獲7項公司類與個人類獎項肯定。和泰產險表示，公司始終秉持「顧客第一」的精神，未來將持續發揮保險安定社會的關鍵核心力量，朝向最受信賴的產險品牌邁進。 在公司類獎項部分，和泰產險憑藉完善的人才培育體系與誠信服務，榮獲「最佳保險專業獎」。和泰產險將人才視為企業最核心的資產，建構清晰的分級教育訓練藍圖及雙軌職能發展路徑，也提供更多的海外研討資格，鼓勵非主管級具外語能力的同仁參加，與國際專業人才交流。並因應金融科技浪潮，積極推展「AI種子培訓計畫」，透過通識講座、流程工作坊及自動化實務研習班，賦能跨部門同仁自主開發AI自動化流程。 相關應用已廣泛落地於稽核、法遵、核保與理賠等日常作業，顯著提升營運效率。此外，和泰產險持續深化客戶權益保障，通過ISO 10002客訴品質管理系統驗證，並推動服務品質與申訴處理相關專業培訓，將公平待客精神貫徹於全體同仁的日常服務細節中。 在商品研發層面，面對新興風險發展，和泰產險推出全臺首創「數位資產託管風險保障保險」，考量加密貨幣市

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。