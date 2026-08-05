中型企業信心大降 美商第3季台灣企業樂觀指數曝供應鏈與財務信心降溫

全球商業數據商美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）發布2026年第3季台灣地區企業樂觀指數（Business Optimism Insights, BOI）調查報告。結果顯示，本季企業樂觀指數為107，較前一季微幅下降0.8%，惟較去年同期（103）成長 4.5%。本季企業信心的修正，主要反映銷售、訂單與雇用意向轉趨保守，但企業對獲利與投資的態度仍相對穩健，顯示整體景氣屬於溫和調整，而非全面性走弱。

調查重點如下：

供應鏈信心走弱，投資信心維持：台灣市場各項信心指標表現穩定但分歧：供應鏈信心走弱，投資信心則維持堅挺。供應鏈延續性指數季減9.7%至106，仍較去年同期高出13.1%；企業財務信心指數季減2.8%至112，年增 9%；投資信心指數維持125不變，年增10.7%。

信心修正集中在供應鏈與財務面：企業樂觀度的溫和回落，主要受供應鏈與財務面預期轉弱所致，投資意向則相對穩定。供應鏈延續性指數下滑反映企業對供應商交付前置時間、關鍵供應商依賴程度及供應商交付成本的樂觀度普遍下降；企業財務信心指數走弱則反映企業對營運利潤率與薪資的預期降低，加上短期資金壓力升高。相對地，投資信心指數維持不變，主因是資本支出、併購環境與籌資條件的樂觀度同步改善。

中型企業降幅最深，大型企業最具韌性：企業規模是本季信心分化的關鍵：中型企業信心下滑最為顯著，供應鏈延續性指數、企業財務信心指數及投資信心指數分別下滑 44.2%、31.9% 及 34%；大型企業則在三項指數上均呈雙位數成長，供應鏈延續性指數上升 11.9%、企業財務信心指數上升 14%、投資信心指數上升 16.9%；小型企業亦錄得溫和改善。

ESG認知與治理落實間仍有落差：ESG 指數（2026年第2季數據）季減1.9% 至123，仍較去年同期高出1.4%。環境面參與度上升，但治理面參與度與決策整合程度明顯下滑，顯示企業對 ESG 商業價值的認知正在提升，惟治理機制與制度化落實仍有進步空間。

製造業承壓，中型企業信心明顯轉弱

從產業表現觀察，服務業樂觀程度大致持平，製造業則較上季下降2%，顯示製造業同時面臨需求與成本雙重壓力，本季修正幅度較為明顯。依企業規模分析，中型企業信心下滑最為顯著，其供應鏈延續性指數、財務信心指數與投資信心指數分別下滑 44.2%、31.9% 與 34%；相較之下，大型企業在三項指標均呈現雙位數成長，小型企業則維持溫和改善。整體而言，企業規模已成為本季企業信心水平分化的主要關鍵。

六大關鍵參數表現分歧：獲利預期升溫，銷售、訂單與雇用意向轉趨保守

針對企業營運六項核心指標，受訪企業呈現不同預期：銷售與需求降溫：70%的受訪企業預期銷售額將增加，較上季下降 5.5個百分點；66%預期新增訂單將增加，較上季下降2.9個百分點，顯示企業對需求端的態度轉趨保守。獲利能力改善：77%的受訪企業預期淨利潤將成長，較上季上升10.0個百分點，顯示企業對獲利前景仍具信心。價格上漲動能趨緩：68% 的受訪企業預期銷售價格將上漲，較上季下降7.3個百分點，價格上漲動能較上季趨緩。人才招募趨於審慎：61% 的受訪企業預期雇用人數增加，較上季下降5.4個百分點，顯示企業招募態度轉趨審慎。庫存管理轉趨保守：23%的受訪企業預期備貨天數將減少，持此看法的比例較上季增加11.7個百分點，顯示企業對庫存去化的信心提升。