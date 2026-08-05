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大翻盤！立院初審通過用電大戶2.0僅限「新設及增設」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院經濟委員會5日初審通過「能源管理法部分條文修正草案」。針對工商界關切增訂第10條第4項、亦即所謂「用電大戶2.0條款」，將修正為用電大戶「新設及增設」用電達規定容量，應設置自用發電設備「或」儲能設備。

經濟部擬沿用訂契約容量在5,000 kW（瓩）以上的「用電大戶」，估計全國有700多家用戶，包括半導體、資料中心、石化、鋼鐵、紡織等。藍白綠5日對第10條第4項修正達高度高識，一是限縮在「新設及增設」，二是自用發電設備「或」儲能設備，因此預估受影響家數將大幅減少。

經濟部能源署長吳志偉在經濟委員會上說明，先前與立委協商，以及能源署收集資訊，同意針對用電大戶2.0，限縮在「新設及增設」，二是自用發電設備「或」儲能設備。他表示，主要是考慮既設用電大戶恐無增設自用發電設備或儲能設備之空間。

立法院經濟委員今日審查通過「能源管理法部分條文修正草案」，原則上按院版本通過，惟用電大戶2.0條款略作修正，全案不必再送院會協調。

今日朝野討論較多是，綠委鍾佳濱、邱議瑩提出能源管理法第27條之1修正動議，建議增訂「故意散播國家能源供應及能源基礎設施不實謠言，並且危害社會秩序造成恐慌，將罰鍰10萬以上、60萬元以下」，但民眾黨表示反對。最後召委邱志偉表示，因能源管理法有急迫性，必須趕快通過，因此拍板暫不予增訂第27條之1。

用電 初審 經濟部

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