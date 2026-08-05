綠商標10年申請逾12.6萬件 統一企業蘋果任天堂進榜前3

經濟部今天表示，2016年至2025年國內綠商標申請量累計突破12.6萬件，占整體商標申請量14.1%，顯示平均每7件商標申請就有1件屬於綠商標。其中，統一企業以2274件綠商標申請量居冠，顯示本土零售業者已將永續理念融入品牌布局，申請案第2、第3名分別為美國蘋果與日本任天堂。

經濟部智慧財產局透過新聞稿表示，為協助企業掌握淨零轉型趨勢，分析2016年至2025年共10年的商標申請資料，並發布「我國綠商標十年全解析─打造淨零時代的隱形護城河」報告。

智慧局指出，所謂「綠商標」是指，商標指定的尼斯分類商品或服務內容具備綠色特質，並依循歐盟標準，區分為能源產品、運輸、節約能源、再利用／回收利用、污染控制、廢棄物管理、農業、環保意識及氣候變遷等9大類。

統計顯示，近10年國內綠商標申請量突破12.6萬件，占整體商標申請量14.1%，代表平均每7件商標申請案，就有1件具有綠色基因。

從申請類別觀察，「節約能源」占32.34%居冠，其次為「污染控制」25.69%及「能源產品」19.79%，3大類別合計占近8成，成為支撐國內綠色經濟的重要項目。

智慧局表示，「氣候變遷」類別目前占比約5.47%，但2024年至2025年間申請量呈現爆發性成長，2年內增幅超過150%，顯示已成為未來綠色商標布局的重要新興領域。

依申請人國籍分析，本國申請人占比達76%，居各國之首。智慧局表示，這顯示台灣產業已由早期技術引進，逐步轉向自主投入綠色品牌與智慧財產布局，成為推動綠色轉型的重要力量。

在個別申請人方面，智慧局指出，統一企業以2274件綠商標申請量蟬聯冠軍，顯示本土零售業者已將永續概念融入商品與品牌發展；美國蘋果公司以811件排名第2，日本任天堂公司則以263件位居第3；在運輸類別中，光陽工業排名第1，反映國內機車品牌積極布局電動載具及綠色運輸市場。

智慧局表示，面對全球淨零轉型趨勢，企業除投入減碳技術研發外，也應及早盤點產品與服務中的綠色元素，透過商標布局建立品牌保護機制，將綠色商品與服務「商標化」，打造技術與品牌並進的雙軌綠色競爭優勢，提升國際市場競爭力。