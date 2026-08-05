整理包／ EZ WAY 怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看
海外網購族近期最關心的議題莫過於長期使用的報關系統EZ WAY（易利委）竟然為非公家機關，引發各資外露、資安風險疑慮，對此，《經濟日報》也整理相關資訊供讀者參考比較，EZ WAY的報關方式怎麼走、問題在哪，以及不走易利委還有甚麼方式可以跨境購物？
一、EZWAY是誰？
「EZ WAY 易利委」實名認證APP由關貿網路股份有限公司（簡稱關貿公司）建置與營運，其前身為財政部相關推行小組，最大股東為財政部及公股。雖然它被用作海外網購報關的官方配合工具，但它並非海關直接委託開發的政府機關系統，而是由具備通關網路資格的民股合資企業自行建置。
二、EZ WAY用在哪？
首先，了解國際快遞的報關流程：
1. 海外賣家出貨
賣家或電商平台會提供：收件人姓名、台灣手機號碼、身分證字號或居留證號、商品名稱、數量、價格、運費及提單資料。這些資料將會交給航空公司、海運業者或快遞公司後，台灣端的報關業者會向海關申報。
2. 買家完成 EZ WAY 實名認證
貨物（含一般國際寄送及跨境網購）只要進口臺灣均須向海關申報，而進口人委由報關業者向海關申報進口貨物時，應提供報關業者相關委任文件。
但是紙本報關委任文件對民眾個資保護不足，亦影響快遞貨物通關時效，故為提供民眾更加便捷與安全之通關服務，海關於2008年鬆綁法規，放寬進口快遞簡易申報之紙本報關委任得以實名認證「EZ WAY易利委」APP方式線上辦理。
3.報關過程
買家收到「預先委任」通知且確認後，報關業者再向海關申報，而一般網購低價、品項單純且未涉及輸入管制的貨物，通常採「簡易申報」。倘若是涉及輸入規定的快遞貨物，則無法以簡易申報單通關，須依一般進口貨物程序處理。
海關審核、計稅或查驗完畢，EZ WAY 若顯示「出倉處理」，通常代表海關已放行，後續配送進度應向報關行、快遞或物流業者查詢。
三、台日韓報關系統比一比
台灣
關務署公告指出，EZ WAY是由關貿網路股份有限公司自行建置及營運的加值服務，EZ WAY負責的是身分驗證、委任確認及資訊傳送等前端服務，而報關、審核與放行權力仍屬財政部關務署。關貿網路雖長期承作政府通關資訊業務，也具有官股背景，但法律身分仍是股份有限公司。
日本
日本進出口主要透過NACCS電子通關系統。日本海關確認，進口申報可以透過NACCS完成，目前絕大多數進出口申報均採電子方式處理。
但NACCS不是日本海關內部單位直接營運，而是由「輸出入・港灣相關資訊處理中心株式會社」管理。該公司2008年由獨立行政法人改制為株式會社，法律定位是特殊公司。
日本報關系統由公司經營，但該公司是法律特設、政府控股及政府監督的公共基礎設施營運公司。
韓國
韓國海外網購常用的「個人通關識別碼」（Personal Customs Clearance Code，PCC），直接在韓國關稅廳的UNI-PASS電子通關平台申請。韓國關稅廳官方資料明載，PCC制度由 Korea Customs Service 運作，目的之一是讓民眾以專用識別碼取代居民登記號碼，降低個資外洩風險。
|地區
|民眾／業者使用的主要機制
|建置或營運主體
|性質
|台灣
|EZ WAY 易利委
|關貿網路股份有限公司
|由民營上市公司自行建置、營運的加值服務。
|韓國
|UNI-PASS、個人通關識別碼 PCC
|韓國關稅廳（Korea Customs Service）
|由中央政府海關機關直接提供及管理。
|日本
|NACCS
|輸出入・港灣相關資訊處理中心株式會社
|依法設立的「特殊公司」，政府依法須持有過半數表決權。
四、EZ WAY疑慮有哪些？
EZ WAY採實名認證。依官方及App商店揭露，可能包括：
• 姓名、電話、電子郵件、地址
• 使用者識別碼
• 身分證或居留證資料及證件影像
• 報關、包裹與購物紀錄
• 部分付款資訊、照片及 App 操作紀錄
Apple App Store目前顯示，EZ WAY可能蒐集並與使用者身分連結的資料，包括聯絡資訊、實體地址、姓名、電話、付款資訊、照片或影片、使用者識別碼及產品互動資料。這代表一旦資料遭不當存取，風險可能涉及身分冒用、詐騙、購物行為側寫，甚至以報關紀錄鎖定特定消費者。
1. 敏感資料集中在單一民營業者
關務署過去明確表示，EZ WAY的註冊個資是保存在關貿網路公司，而非完全存放於政府機關系統；關貿網路雖經核准經營通關網路業務，但法律身分仍是民營公司。
2. 身分冒用註冊風險
關務署2025年公告承認，原本以「上傳身分證正反面照片及健保卡號」進行簡訊認證的方式，驗證強度不足，仍可能發生個資遭冒用註冊。因此自2025年10月28日起，部分註冊方式增加實體健保卡插卡驗證。
3. 資訊不對等、大眾「不信任」
官方說法強調，資料主要用於實名認證及報關委任，並稱關貿網路通過ISO 27001、設有資安監控中心，依法遵守個資法。
不過，仍需要更清楚揭露：
• 身分證照片保存多久
• 哪些資料會傳給海關、報關行、物流商或其他機關
• 報關業者可以看到哪些欄位
• 離線備份及測試環境是否含真實個資
• 使用者刪除帳號後，哪些法定報關資料仍會保留
• 發生外洩時，由關貿公司還是關務署負主要通知及賠償責任
這些資訊若沒有以EZ WAY專屬、容易閱讀的方式完整公開，即使系統技術上符合認證標準，仍會產生制度信任問題。
五、不走EZ WAY 還有哪些方式可行？
1. 紙本個案委任
每一批貨物分別簽署報關委任書，交給快遞公司指定的報關業者辦理。民眾通常可能需要提供：紙本個案委任書、身分證正反面影本、訂單或商業發票、付款證明、提單或包裹資料，以及海關要求的其他文件，耗費時間、心力長。此外，還得留意並非每一家電商、集運商或國際快遞都願意提供紙本處理流程。
2. 紙本長期委任
民眾可選定一家報關業者，簽署長期報關委任書，之後一定期間內的貨物由該報關業者辦理，不必每批重新簽署。關務署提供正式的長期委任書格式；依海關說明，常年委任最長可申請五年，並須由報關業者向海關辦理登錄。
3. 一般進口報關
若貨物不採「快遞簡易申報」，改由報關行辦理一般進口報單。一般報關通常需要商業發票、裝箱單、提單、委任書，必要時另附輸入許可、商品檢驗或其他證明。
4.走國際郵政寄送
若賣家透過日本郵便、USPS、Royal Mail等各國郵政，以國際快捷郵件 (Express Mail Service)方式寄出，抵台後通常由中華郵政處理，走的是國際郵包通關流程，不是民營快遞專區的EZ WAY流程。
一般郵包由郵局將包裹送交海關查驗、估價及課稅；若海關留置，郵局會寄發補辦驗關通知，收件人再依通知提供資料或前往辦理。
包裹抵台後，不是由一般民營報關行逐件接受收件人委任，而是由中華郵政負責運送、儲存、開拆與投遞，再將郵包送交駐郵局海關查驗、估價及課稅。因此不像委由民間貨運公司、快遞等方式，需要透過易利委確認收件人身分是否真實、收件人是否確實委任這家報關業者報關等資訊。
|項目
|民營國際快遞
|國際郵政／EMS
|抵台承運者
|快遞公司、集運商
|中華郵政
|通關類型
|快遞貨物通關
|郵包通關
|通常由誰申報
|由快遞業者配合的報關行辦理申報。
|由郵政機構將郵包及申報資料送交海關審查。
|是否需要委任報關行
|通常需要。
|一般郵包通常不需要。
|是否通常使用 EZ WAY
|是，通常透過 EZ WAY 辦理實名認證及線上委任。
|否，一般採郵包通關流程。
|是否接受海關查驗及課稅
|是，海關可查驗、核價及課徵相關稅費。
|是，海關同樣可查驗、核價及課徵相關稅費。
|特殊或高價貨物
|可能須改採正式進口報關，並補附發票、付款證明或輸入許可等文件。
|同樣可能須正式報關，並由收件人補件或另行委託報關行。
六、EZ WAY關稅抽成？跳過易利委、EMS較便宜？
關務署先前說明，EZ WAY是關貿網路自行建置、維護的加值服務，其收費標準由關貿網路與業者依商業模式協調，收費對象是報關業者，不是一般民眾。至於，買家海外購物可能出現：營業稅、貨物稅等法定稅費、快遞業者代墊或代收手續費、報關或倉儲等商業費用，這些費用並非EZ WAY服務費，或是抽成費用，也非政府針對海外貨物的關稅。
另外，國際郵政進口郵包不使用EZ WAY 的實名委任服務，因此該郵包通常不會產生關貿網路針對EZ WAY向快遞報關業者收取的系統服務費。
不過，海外賣家支付給當地郵政的EMS、掛號小包或國際包裹郵資，本身已包含郵政收寄、跨境交換、通關資料傳遞及台灣端投遞等服務成本。實際成本不一定會來較便宜。
|成本項目
|國際郵政
|民營快遞
|國際運輸
|通常包含在國際郵資中。
|通常包含在國際快遞費中。
|郵政／物流行政成本
|包含在郵資中，通常不會另外逐項列出。
|包含在快遞費或整體物流報價中。
|EZ WAY服務費
|通常沒有，因一般國際郵包不經EZ WAY線上委任流程。
|可能由報關業者負擔，並透過報關費、運費或其他服務費間接轉嫁。
|報關處理成本
|多由郵政通關流程吸收，或整體反映在國際郵資中。
|可能另外列為報關費，也可能已包含在快遞費或物流服務費中。
|代墊稅款費
|通常不是與民營快遞相同的代墊收費模式；如有應納稅款，多依郵局或海關通知辦理。
|部分快遞業者會先代墊稅款，再向收件人收回，並可能另收代墊或通關手續費。
|國內末端配送
|通常包含在國際郵資中，由中華郵政完成投遞。
|通常包含在快遞費中，由快遞公司或合作物流業者配送。
(資料來源：AI協助製稿）
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。