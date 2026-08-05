整理包／ EZ WAY 怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

海外網購族近期最關心的議題莫過於長期使用的報關系統EZ WAY（易利委）竟然為非公家機關，引發各資外露、資安風險疑慮，對此，《經濟日報》也整理相關資訊供讀者參考比較，EZ WAY的報關方式怎麼走、問題在哪，以及不走易利委還有甚麼方式可以跨境購物？

文章目錄 一、EZWAY是誰？

二、EZ WAY用在哪？

三、台日韓報關系統比一比

四、EZ WAY疑慮有哪些？

五、不走EZ WAY 還有哪些方式可行？

六、EZ WAY關稅抽成？跳過易利委、EMS較便宜？

一、EZWAY是誰？

「EZ WAY 易利委」實名認證APP由關貿網路股份有限公司（簡稱關貿公司）建置與營運，其前身為財政部相關推行小組，最大股東為財政部及公股。雖然它被用作海外網購報關的官方配合工具，但它並非海關直接委託開發的政府機關系統，而是由具備通關網路資格的民股合資企業自行建置。

二、EZ WAY用在哪？

首先，了解國際快遞的報關流程：

1. 海外賣家出貨

賣家或電商平台會提供：收件人姓名、台灣手機號碼、身分證字號或居留證號、商品名稱、數量、價格、運費及提單資料。這些資料將會交給航空公司、海運業者或快遞公司後，台灣端的報關業者會向海關申報。

2. 買家完成 EZ WAY 實名認證

貨物（含一般國際寄送及跨境網購）只要進口臺灣均須向海關申報，而進口人委由報關業者向海關申報進口貨物時，應提供報關業者相關委任文件。

但是紙本報關委任文件對民眾個資保護不足，亦影響快遞貨物通關時效，故為提供民眾更加便捷與安全之通關服務，海關於2008年鬆綁法規，放寬進口快遞簡易申報之紙本報關委任得以實名認證「EZ WAY易利委」APP方式線上辦理。

3.報關過程

買家收到「預先委任」通知且確認後，報關業者再向海關申報，而一般網購低價、品項單純且未涉及輸入管制的貨物，通常採「簡易申報」。倘若是涉及輸入規定的快遞貨物，則無法以簡易申報單通關，須依一般進口貨物程序處理。

海關審核、計稅或查驗完畢，EZ WAY 若顯示「出倉處理」，通常代表海關已放行，後續配送進度應向報關行、快遞或物流業者查詢。

三、台日韓報關系統比一比

台灣

關務署公告指出，EZ WAY是由關貿網路股份有限公司自行建置及營運的加值服務，EZ WAY負責的是身分驗證、委任確認及資訊傳送等前端服務，而報關、審核與放行權力仍屬財政部關務署。關貿網路雖長期承作政府通關資訊業務，也具有官股背景，但法律身分仍是股份有限公司。

日本

日本進出口主要透過NACCS電子通關系統。日本海關確認，進口申報可以透過NACCS完成，目前絕大多數進出口申報均採電子方式處理。

但NACCS不是日本海關內部單位直接營運，而是由「輸出入・港灣相關資訊處理中心株式會社」管理。該公司2008年由獨立行政法人改制為株式會社，法律定位是特殊公司。

日本報關系統由公司經營，但該公司是法律特設、政府控股及政府監督的公共基礎設施營運公司。

韓國

韓國海外網購常用的「個人通關識別碼」（Personal Customs Clearance Code，PCC），直接在韓國關稅廳的UNI-PASS電子通關平台申請。韓國關稅廳官方資料明載，PCC制度由 Korea Customs Service 運作，目的之一是讓民眾以專用識別碼取代居民登記號碼，降低個資外洩風險。

台灣、日本、韓國海外網購報關機制與營運性質 地區 民眾／業者使用的主要機制 建置或營運主體 性質 台灣 EZ WAY 易利委 關貿網路股份有限公司 由民營上市公司自行建置、營運的加值服務。 韓國 UNI-PASS、個人通關識別碼 PCC 韓國關稅廳（Korea Customs Service） 由中央政府海關機關直接提供及管理。 日本 NACCS 輸出入・港灣相關資訊處理中心株式會社 依法設立的「特殊公司」，政府依法須持有過半數表決權。

四、EZ WAY疑慮有哪些？

EZ WAY採實名認證。依官方及App商店揭露，可能包括：

• 姓名、電話、電子郵件、地址 • 使用者識別碼 • 身分證或居留證資料及證件影像 • 報關、包裹與購物紀錄 • 部分付款資訊、照片及 App 操作紀錄

Apple App Store目前顯示，EZ WAY可能蒐集並與使用者身分連結的資料，包括聯絡資訊、實體地址、姓名、電話、付款資訊、照片或影片、使用者識別碼及產品互動資料。這代表一旦資料遭不當存取，風險可能涉及身分冒用、詐騙、購物行為側寫，甚至以報關紀錄鎖定特定消費者。

1. 敏感資料集中在單一民營業者

關務署過去明確表示，EZ WAY的註冊個資是保存在關貿網路公司，而非完全存放於政府機關系統；關貿網路雖經核准經營通關網路業務，但法律身分仍是民營公司。

2. 身分冒用註冊風險

關務署2025年公告承認，原本以「上傳身分證正反面照片及健保卡號」進行簡訊認證的方式，驗證強度不足，仍可能發生個資遭冒用註冊。因此自2025年10月28日起，部分註冊方式增加實體健保卡插卡驗證。

3. 資訊不對等、大眾「不信任」

官方說法強調，資料主要用於實名認證及報關委任，並稱關貿網路通過ISO 27001、設有資安監控中心，依法遵守個資法。

不過，仍需要更清楚揭露：

• 身分證照片保存多久 • 哪些資料會傳給海關、報關行、物流商或其他機關 • 報關業者可以看到哪些欄位 • 離線備份及測試環境是否含真實個資 • 使用者刪除帳號後，哪些法定報關資料仍會保留 • 發生外洩時，由關貿公司還是關務署負主要通知及賠償責任

這些資訊若沒有以EZ WAY專屬、容易閱讀的方式完整公開，即使系統技術上符合認證標準，仍會產生制度信任問題。

五、不走EZ WAY 還有哪些方式可行？

1. 紙本個案委任

每一批貨物分別簽署報關委任書，交給快遞公司指定的報關業者辦理。民眾通常可能需要提供：紙本個案委任書、身分證正反面影本、訂單或商業發票、付款證明、提單或包裹資料，以及海關要求的其他文件，耗費時間、心力長。此外，還得留意並非每一家電商、集運商或國際快遞都願意提供紙本處理流程。

2. 紙本長期委任

民眾可選定一家報關業者，簽署長期報關委任書，之後一定期間內的貨物由該報關業者辦理，不必每批重新簽署。關務署提供正式的長期委任書格式；依海關說明，常年委任最長可申請五年，並須由報關業者向海關辦理登錄。

3. 一般進口報關

若貨物不採「快遞簡易申報」，改由報關行辦理一般進口報單。一般報關通常需要商業發票、裝箱單、提單、委任書，必要時另附輸入許可、商品檢驗或其他證明。

4.走國際郵政寄送

若賣家透過日本郵便、USPS、Royal Mail等各國郵政，以國際快捷郵件 (Express Mail Service)方式寄出，抵台後通常由中華郵政處理，走的是國際郵包通關流程，不是民營快遞專區的EZ WAY流程。

一般郵包由郵局將包裹送交海關查驗、估價及課稅；若海關留置，郵局會寄發補辦驗關通知，收件人再依通知提供資料或前往辦理。

包裹抵台後，不是由一般民營報關行逐件接受收件人委任，而是由中華郵政負責運送、儲存、開拆與投遞，再將郵包送交駐郵局海關查驗、估價及課稅。因此不像委由民間貨運公司、快遞等方式，需要透過易利委確認收件人身分是否真實、收件人是否確實委任這家報關業者報關等資訊。

海外網購採民營國際快遞與國際郵政／EMS比較 項目 民營國際快遞 國際郵政／EMS 抵台承運者 快遞公司、集運商 中華郵政 通關類型 快遞貨物通關 郵包通關 通常由誰申報 由快遞業者配合的報關行辦理申報。 由郵政機構將郵包及申報資料送交海關審查。 是否需要委任報關行 通常需要。 一般郵包通常不需要。 是否通常使用 EZ WAY 是，通常透過 EZ WAY 辦理實名認證及線上委任。 否，一般採郵包通關流程。 是否接受海關查驗及課稅 是，海關可查驗、核價及課徵相關稅費。 是，海關同樣可查驗、核價及課徵相關稅費。 特殊或高價貨物 可能須改採正式進口報關，並補附發票、付款證明或輸入許可等文件。 同樣可能須正式報關，並由收件人補件或另行委託報關行。

六、EZ WAY關稅抽成？跳過易利委、EMS較便宜？

關務署先前說明，EZ WAY是關貿網路自行建置、維護的加值服務，其收費標準由關貿網路與業者依商業模式協調，收費對象是報關業者，不是一般民眾。至於，買家海外購物可能出現：營業稅、貨物稅等法定稅費、快遞業者代墊或代收手續費、報關或倉儲等商業費用，這些費用並非EZ WAY服務費，或是抽成費用，也非政府針對海外貨物的關稅。

另外，國際郵政進口郵包不使用EZ WAY 的實名委任服務，因此該郵包通常不會產生關貿網路針對EZ WAY向快遞報關業者收取的系統服務費。

不過，海外賣家支付給當地郵政的EMS、掛號小包或國際包裹郵資，本身已包含郵政收寄、跨境交換、通關資料傳遞及台灣端投遞等服務成本。實際成本不一定會來較便宜。

海外網購採國際郵政與民營快遞的主要成本差異 成本項目 國際郵政 民營快遞 國際運輸 通常包含在國際郵資中。 通常包含在國際快遞費中。 郵政／物流行政成本 包含在郵資中，通常不會另外逐項列出。 包含在快遞費或整體物流報價中。 EZ WAY服務費 通常沒有，因一般國際郵包不經EZ WAY線上委任流程。 可能由報關業者負擔，並透過報關費、運費或其他服務費間接轉嫁。 報關處理成本 多由郵政通關流程吸收，或整體反映在國際郵資中。 可能另外列為報關費，也可能已包含在快遞費或物流服務費中。 代墊稅款費 通常不是與民營快遞相同的代墊收費模式；如有應納稅款，多依郵局或海關通知辦理。 部分快遞業者會先代墊稅款，再向收件人收回，並可能另收代墊或通關手續費。 國內末端配送 通常包含在國際郵資中，由中華郵政完成投遞。 通常包含在快遞費中，由快遞公司或合作物流業者配送。

(資料來源：AI協助製稿）