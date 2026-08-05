通膨指標降溫帶動債市反彈 投資級債單周淨流入37.3億美元居冠

通膨指標溫和，債市漲多於跌。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，截至2026年7月29日止的一周（7月23日至7月29日），三大主要債市延續全數淨流入，其中投資等級債以37.3億美元居冠；非投資等級債與新興市場債則轉為小幅淨流出。

安聯投信表示，聯準會按兵不動，三位委員主張升息一碼，30年期美債殖利率升至19年高點，但聯準會關注的通膨指標6月降溫，多數債券收漲。其中機構MBS與市政債表現較強，新興市場主權債與公司債表現相對弱勢。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，美國第2季經濟成長放緩，但消費支出回升，商業投資表現穩健，聯準會關注的通膨指標個人消費支出(PCE)價格指數6月月比下降，使美國10年期公債殖利率上周走低並下滑至4.67%。投資級債反彈，資金淨流入續降；消息面好轉，風險債站穩腳跟。

許家豪表示，在通膨疑慮緩解、油價大幅下跌及企業財報展現韌性的帶動下，科技股賣壓趨緩，殖利率與信用利差大致持穩，推動市場取得溫和漲幅。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美國債市受地緣政治與通膨預期交互影響而震盪，觀察近期牽動債市投資氛圍，一是地緣風險升溫擾動債市，致短端殖利率續攀；再者，受到市場擔憂AI 投資熱潮可能降溫，加上近期晶片股出現較大波動，致使AI 相關債券承壓。