南部釋27萬個職缺年增5.2% 這縣市成長最多

南部半導體聚落加速成形，就業市場也同步升溫。104人力銀行最新統計顯示，2026年7月南部地區企業共釋出27萬個工作機會，年增5.2%，其中嘉義縣市職缺年增12.4%，增幅居全台縣市之冠；台南市年增6.6%，也名列全國前段班。

觀察各縣市職缺分布，高雄市釋出13.1萬個工作機會，占南部整體48.7%；台南市9.6萬個，占35.8%，兩地合計占南部職缺逾八成，仍是南部求職、求才雙重核心。嘉義縣市職缺則達2.7萬個，占一成，受惠職缺快速成長，每名求職者平均可獲得2.04個工作機會，求供比位居全台前段。

104人力銀行指出，南科持續擴產，並逐步串聯嘉義、台南、高雄及屏東，形成南部半導體產業廊道，也帶動科技人才需求明顯增加。7月南部電子資訊、軟體及半導體相關工作機會達3.2萬個，年增15.1%，是主要產業中成長最快者，且近半年增幅逐月加速。

若以職缺規模觀察，住宿及餐飲服務業釋出5.3萬個工作機會居冠，年增3.2%；一般製造業4.2萬個，年增9%；批發、零售及傳直銷業約4萬個，年減0.01%，大致持平。另有營建及不動產相關產業釋出2.4萬個職缺，年減2.3%。

餐飲、旅遊及美容美髮類職缺達5.4萬個，仍居各類職務之首；客服、門市、業務及貿易類4.5萬個居次。但職務需求也反映南部產業擴建熱潮，104人力銀行指出，操作、技術及維修類職缺3.6萬個，年增13.2%；生產製造、品管及環衛類1.8萬個，年增更達24.3%，兩類職缺均連續半年維持雙位數成長，顯示廠房擴建及設備投資已逐步轉化為實質人力需求。

工作機會雖增加，不代表求職者都能順利錄取。104人力銀行分析，部分求職者履歷缺乏個人亮點及量化成果，經常僅以「工作認真」、「個性積極」等形容詞自我介紹，難以讓企業掌握實際能力；若過度依賴人工智慧（AI）工具生成整份履歷，也可能因內容缺少真實經驗與個人特色，降低企業信任度。

為此，104人力銀行預計於8月15日在高雄展覽館舉辦「求職力UP」活動，由資深人資與用人主管現場進行免費一對一履歷健診，以及面試必勝技巧求職講座，解決履歷盲點與面試卡關難題。