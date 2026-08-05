和泰產險勇奪保險信望愛獎7項肯定 數位創新、永續治理展實力

第28屆「保險信望愛獎」頒獎典禮日前揭曉，和泰產險憑藉穩健的經營基石、卓越的數位轉型成果及深厚的永續治理實力，於評選中脫穎而出，一舉榮獲7項公司類與個人類獎項肯定。和泰產險表示，公司始終秉持「顧客第一」的精神，未來將持續發揮保險安定社會的關鍵核心力量，朝向最受信賴的產險品牌邁進。

和泰產險總經理顏思齊（中），率經營團隊勇奪第28屆「保險信望愛獎」2項大獎、5項優選殊榮。 圖／和泰產險 提供

在公司類獎項部分，和泰產險憑藉完善的人才培育體系與誠信服務，榮獲「最佳保險專業獎」。和泰產險將人才視為企業最核心的資產，建構清晰的分級教育訓練藍圖及雙軌職能發展路徑，也提供更多的海外研討資格，鼓勵非主管級具外語能力的同仁參加，與國際專業人才交流。並因應金融科技浪潮，積極推展「AI種子培訓計畫」，透過通識講座、流程工作坊及自動化實務研習班，賦能跨部門同仁自主開發AI自動化流程。

相關應用已廣泛落地於稽核、法遵、核保與理賠等日常作業，顯著提升營運效率。此外，和泰產險持續深化客戶權益保障，通過ISO 10002客訴品質管理系統驗證，並推動服務品質與申訴處理相關專業培訓，將公平待客精神貫徹於全體同仁的日常服務細節中。

在商品研發層面，面對新興風險發展，和泰產險推出全臺首創「數位資產託管風險保障保險」，考量加密貨幣市場的產業特性，特別設計動態理賠結算機制，協助業者完善事前風險控管與法令遵循機制、建立完善金鑰管理制度，有助於打造安全的數位金融環境，彰顯了和泰產險在商品設計與承保量能上的專業實力，成功榮獲「最佳商品創意獎」優選；此外，和泰產險也同步獲得「最佳社會責任獎」與「最佳保險教育貢獻獎」優選，深耕產學合作與保險知識普惠，積極走入校園與社區對青年學子及年長者推動公平待客、風險管理及防詐宣導，展現企業正面影響力。

和泰產險北區營業處台北分公司榮獲最佳通訊處獎。總經理顏思齊（右三）、北區營業處黃春玲資深協理（右一）、台北分公司羅士凡經理（右二）與同仁合影。 圖／和泰產險 提供

而「台北分公司」憑藉優異的營運績效、嚴謹的法遵風控機制與在地深耕服務，更展現強勁的市場開拓力，積極培育業務發展專業人才，發掘新興產業需求並優化業務結構，健全企業經營，獲得評審高度青睞，勇奪「最佳通訊處獎」。

和泰產險總經理顏思齊（中）與個人類獎項獲獎同仁，顏承真資深副總經理（右三）、雲林服務中心沈志榮經理（左三）等人同影。 圖／和泰產險 提供

個人類獎項方面，同仁的專業堅守與在地付出也獲得評審讚賞。財務暨行政處資深副總經理顏承真，在財務專業領域展現卓越領導力，持續推動企業財務優化與精進措施，提升整體營運效益；同時將助人精神融入企業文化，打造系統化人才培育機制，並自地自建新大樓，提供舒適的工作環境，使企業不僅展現出優異的財務績效與市場競爭力，也成為員工安心成長的堅實後盾。顏資深副總憑藉深厚的財務與管理專業，為和泰產險營運提供強韌支撐，榮獲「最佳專業顧問獎」優選。

雲林服務中心經理沈志榮長期深耕在地、熱心公益，歷任國際同濟會台灣總會雲林會會長、雲林區副總執行長及反毒反暴力執行長等職務，並主辦「夜光天使愛心晚餐」、「兒童圓夢計畫」與「同濟杯兒童寫生比賽」等多項大型公益活動，持續將保險的溫暖與關懷延伸至地方角落，榮獲「最佳社會貢獻獎」優選。

和泰產險表示，將繼續秉持誠信經營與專業服務的初衷，守護保戶權益，持續擴大保險業對社會的正向循環影響力。