明年勞保撥補 可望逾千億

賴清德總統昨（4）日聽取行政院報告明年度中央政府總預算案，對於明年施政，他表示，將擴大科技投資，打造智慧國家2.0，並持續推動加薪、擴大減稅，也要達到永續健保，邁向健康台灣。

據悉，明年也將撥補預算支持勞保財務，撥補規模可望在1,000億元以上。

賴總統表示，今年度中央政府總預算案尚未經立法院三讀，但行政團隊仍依預算法時程完成明年度中央政府總預算案籌編工作。預算反映政府施政方向，也關係國家未來發展，希望讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。

賴總統指出，政府要持續推動公共建設、產業升級、科技創新及國防整備，提升台灣面對世界變局的能力，讓人民對未來更有信心。

公共建設預算方面，將匡列中央公務預算3,789億元，較今年成長31.4%，尚不含基金預算。

科技預算方面，明年編列科技預算1,768億元，較今年度增加103億元、年增6.2%，尚不含基金預算。其中包含基礎科研增加27億元、施政計畫增加8億元、重點政策增加68億元，將支應AI、半導體、量子科技及前瞻科研等政策布局，強化台灣科技競爭力。