明年總歲出3.6兆創新高 賴總統喊零舉債、收支平衡

台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁已出手，除要求董事長與總經理去職，據了解也將於近日推派兆基新董事長及執行長人選，宏碁接管兆基機率高，也將設防火牆避免兆基營運涉入股東個人糾紛。

2026-08-05 00:55