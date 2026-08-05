監控風險 台股槓桿儀表板 9月底上路

台股四貸同堂話題延燒，投資人信用擴張相關資訊的揭露也引發關注。金管會證期局副局長黃仲豪昨天表示，已請證交所研議強化股市信用融資等資訊揭露，規畫以「儀表板」方式，提供信用交易、融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據等，力拚九月底上路。

除此之外，金管會銀行局副局長王允中指出，針對周轉金議題，原本銀行申報的周轉金數字，包括個人與企業用途，沒有另外區分個人理財用途，金管會將請銀行新增申報「個人購買股票等金融商品理財周轉金」數據，了解多少周轉金用做投資理財。考量銀行系統須配合調整，預計十月起開始申報九月的資料；至於統計數據包括理財型房貸、信貸、股票質借、其他的周轉金貸款等四大類的借款。

台股近期大幅震盪，市場高度關注信用風險是否擴大，投資資訊平台CMoney日前公告停止提供融資擔保維持率等資訊，金管會因此被質疑「蓋牌」。黃仲豪表示，金管會對資本市場有安全、透明、公平等三原則，基於透明原則，只要是可作為投資判斷的重要訊息，盡量要求證交所、櫃買中心提供外界正確、完整的資訊，金管會對資本市場的重要訊息「沒有蓋牌、只有亮牌」。

證交所對此表示，未來將優先建置信用交易相關資訊儀表板，包含信用交易金額、大盤占信用交易比重等過去需自行計算的數據，並配合研議納入整戶擔保維持率，儀表板旨在呈現客觀公開數據供投資人參考，讓資訊朝向更公開透明方向。

黃仲豪則說，儀表板揭露資訊會以信用融資數字為基礎，像是外界關心的整戶擔保維持率、信用交易融資餘額、借券賣出占比都可能納入參考範圍，不限用途款項借貸的擔保維持率也會一起討論；至於資訊公布頻率、是否提供歷史資料等，還要進一步討論。

針對銀行申報個人周轉金數字一事，王允中指出，請銀行申報的目的是了解周轉金有多少用於投資理財，但這個金額除了投資股票，也包括保單、衍生性商品等；為此銀行必須詢問客戶的資金用途是否與周轉金有關，而且不論有擔保或無擔保，都涵蓋在申報範圍。