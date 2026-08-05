快訊

原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

監控風險 台股槓桿儀表板 9月底上路

聯合報／ 記者朱漢崙黃彥宏／台北報導
台股四貸同堂話題延燒，投資人信用擴張相關資訊的揭露也引發關注。聯合報系資料照
台股四貸同堂話題延燒，投資人信用擴張相關資訊的揭露也引發關注。聯合報系資料照

台股四貸同堂話題延燒，投資人信用擴張相關資訊的揭露也引發關注。金管會證期局副局長黃仲豪昨天表示，已請證交所研議強化股市信用融資等資訊揭露，規畫以「儀表板」方式，提供信用交易、融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據等，力拚九月底上路。

除此之外，金管會銀行局副局長王允中指出，針對周轉金議題，原本銀行申報的周轉金數字，包括個人與企業用途，沒有另外區分個人理財用途，金管會將請銀行新增申報「個人購買股票等金融商品理財周轉金」數據，了解多少周轉金用做投資理財。考量銀行系統須配合調整，預計十月起開始申報九月的資料；至於統計數據包括理財型房貸、信貸、股票質借、其他的周轉金貸款等四大類的借款。

台股近期大幅震盪，市場高度關注信用風險是否擴大，投資資訊平台CMoney日前公告停止提供融資擔保維持率等資訊，金管會因此被質疑「蓋牌」。黃仲豪表示，金管會對資本市場有安全、透明、公平等三原則，基於透明原則，只要是可作為投資判斷的重要訊息，盡量要求證交所、櫃買中心提供外界正確、完整的資訊，金管會對資本市場的重要訊息「沒有蓋牌、只有亮牌」。

證交所對此表示，未來將優先建置信用交易相關資訊儀表板，包含信用交易金額、大盤占信用交易比重等過去需自行計算的數據，並配合研議納入整戶擔保維持率，儀表板旨在呈現客觀公開數據供投資人參考，讓資訊朝向更公開透明方向。

黃仲豪則說，儀表板揭露資訊會以信用融資數字為基礎，像是外界關心的整戶擔保維持率、信用交易融資餘額、借券賣出占比都可能納入參考範圍，不限用途款項借貸的擔保維持率也會一起討論；至於資訊公布頻率、是否提供歷史資料等，還要進一步討論。

針對銀行申報個人周轉金數字一事，王允中指出，請銀行申報的目的是了解周轉金有多少用於投資理財，但這個金額除了投資股票，也包括保單、衍生性商品等；為此銀行必須詢問客戶的資金用途是否與周轉金有關，而且不論有擔保或無擔保，都涵蓋在申報範圍。

監控 槓桿 台股

延伸閱讀

強化四貸同堂資訊揭露 銀行局和證期局推兩大新制

金管會盯四貸同堂 首度要求銀行申報股市理財周轉金貸款數據

經濟日報社論／四貸同堂凸顯信用監理缺口

CMoney震撼下架融資維持率！數據版本鬧分歧？ 網：不要問你會怕

相關新聞

監控風險 台股槓桿儀表板 9月底上路

台股四貸同堂話題延燒，投資人信用擴張相關資訊的揭露也引發關注。金管會證期局副局長黃仲豪昨天表示，已請證交所研議強化股市信用融資等資訊揭露，規畫以「儀表板」方式，提供信用交易、融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據等，力拚九月底上路。

民眾黨控涉圖利 花敬群駁斥抹黑

兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹公司爆出公司債兌付危機，民眾黨立院黨團昨表示，國家住都中心董事長花敬群曾公開稱與兆基前董事長李建成是爬山好友，是否替兆基背書，讓其取得國家數十億元包租代管服務費，要求北檢介入調查是否涉及圖利，對此花敬群駁斥是抹黑。

包租代管業吸金投資 恐還有未爆彈

包租代管龍頭兆基集團傳出相關公司投資失利，導致對委託包租代管的業主與房東無法如期兌付公司債的本金與利息，據了解，包租代管業者和客戶發展為「投資關係」並非單一個案，隨著兆基案爆發，後續是否還有其他未爆彈受金融圈矚目。

超前部署 兆基爆雷 住都中心擬轉銜機制

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，外界關注是否波及社會住宅包租代管業務。國家住都中心董事長花敬群昨天表示，這次事件短期內難免影響房東及社會大眾對包租代管制度的信心，住都中心除持續掌握業者營運狀況外，也將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施，協助建立案件轉銜機制，並維持包租代管制度穩定運作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。