民眾黨控涉圖利 花敬群駁斥抹黑
兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹公司爆出公司債兌付危機，民眾黨立院黨團昨表示，國家住都中心董事長花敬群曾公開稱與兆基前董事長李建成是爬山好友，是否替兆基背書，讓其取得國家數十億元包租代管服務費，要求北檢介入調查是否涉及圖利，對此花敬群駁斥是抹黑。
針對民眾黨團指控圖利，花敬群回應指出，所有案件皆依「採購法」公開評選，他從未介入招標。
花敬群說，民眾黨團無端指控過於惡劣，兆基從包租代管第一期就是台北、新北及桃園市的主要協力廠商，從民眾黨前主席柯文哲任台北市長時期就是如此，若有圖利，是誰圖利？請民眾黨團查清楚。
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