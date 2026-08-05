民眾黨控涉圖利 花敬群駁斥抹黑

台股四貸同堂話題延燒，投資人信用擴張相關資訊的揭露也引發關注。金管會證期局副局長黃仲豪昨天表示，已請證交所研議強化股市信用融資等資訊揭露，規畫以「儀表板」方式，提供信用交易、融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據等，力拚九月底上路。

2026-08-05 00:00