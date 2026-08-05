包租代管業吸金投資 恐還有未爆彈

包租代管龍頭兆基集團傳出相關公司投資失利，導致對委託包租代管的業主與房東無法如期兌付公司債的本金與利息，據了解，包租代管業者和客戶發展為「投資關係」並非單一個案，隨著兆基案爆發，後續是否還有其他未爆彈受金融圈矚目。

據了解，由於包租代管業務在銀行的銀髮安養信託的角色日益吃重，兆基案讓不少銀行擔心向客戶介紹的物業管理者會否發生類似爭議，銀行業者日後承作相關業務時，也會向客戶提醒避免除了包租代管外，還有進一步的財務往來關係。

一位金融業者指出，早有耳聞包租代管業者向房東業主吸收資金轉作投資，但由於兆基是業界龍頭，外傳不但有內政部高層相挺，還有宏碁作為第二大股東，房東業主不疑有他，基於信任關係才買兆基相關公司趙姬的公司債。

這位金融業者說，包括雙北市、桃園市都曾聽聞有這類模式，但因為招牌沒有兆基大，因此目前未傳出糾紛，通常對客戶的保證報酬率都在百分之六、八之上。他表示，通常都是業者認為只收物業管理費、手續費賺得不夠多，因此透過發行公司債，向房東吸收資金來投資。

至於包租代管業者與客戶發展「代客投資」關係，一家銀行主管說，這就像作銀行的財富管理業務；至於承諾給百分之八報酬率，由於不像詐騙動輒喊出百分之十、廿的報酬率，民眾也願意相信，但這種報酬率債券根本不可能提供，「這些房東們已暴露在高風險卻不自知」。

一位金融圈人士指出，全台大小林立的包租代管公司還有多少家有這種情況，內政部必須好好清查，目前銀行基於配合政策，尤其是「以房養老」業務，對名下有房的銀髮族，多有「包租代管」合作項目，兆基案爆發後，讓銀行和包租代管業者合作蒙上陰影。