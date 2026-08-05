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原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

超前部署 兆基爆雷 住都中心擬轉銜機制

聯合報／ 記者胡順惠王郁倫林麗玉張策陳俊智／連線報導
國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，國家住都中心董事長花敬群昨說，將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施。記者蘇健忠／攝影
國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，國家住都中心董事長花敬群昨說，將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施。記者蘇健忠／攝影

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，外界關注是否波及社會住宅包租代管業務。國家住都中心董事長花敬群昨天表示，這次事件短期內難免影響房東及社會大眾對包租代管制度的信心，住都中心除持續掌握業者營運狀況外，也將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施，協助建立案件轉銜機制，並維持包租代管制度穩定運作。

花敬群指出，目前財務問題主要涉及兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成，以及寄居蟹公司董事長林佑任另外成立的投資公司，現階段並未看到對兆基物管及寄居蟹租屋公司的營運造成明顯影響，兩家公司仍正常運作，呼籲房東及房客安心。

花敬群說，住都中心已找來兆基現任董事長及寄居蟹董事長說明營運及財務狀況，初步掌握兩家公司目前財務仍穩定，也未出現服務異常情形。政府與住都中心持續進行風險控管，一旦未來發生服務無法銜接或公司無法正常營運的情況，已著手規劃案件轉銜機制，並將與六都租賃住宅服務公會及相關業者討論承接方案，確保房東、房客權益及服務不中斷。

此外，兆基屋管大股東趙姬爆發財務危機後，兆基第二大股東宏碁已出手，據了解，為推動兆基公開發行並朝上市櫃邁進，兆基上周舉行董事會，要求原董事長李建成卸任，宏碁則同意將推薦總經理及董事長人選，內部已有共識，待報請董事會通過後上任。

知情人士指出，觀察宏碁接手兆基營運機率高，新指派接替人選也與宏碁集團有關聯，且對不動產市場有一定熟悉度，目前只等通過程序。

花敬群指出，兆基自社會住宅包租代管第一期起即參與地方政府推動的包租代管業務，第五期才開始承接住都中心辦理的中央版案件。目前兆基承辦約兩萬三千件包租代管案件，其中約八千多件為中央案件、約一萬五千件為地方政府案件；寄居蟹則承辦約六千八百件，兩家公司合計約三萬件，占全台地方與中央包租代管有效租約約十一萬件中的近四分之一。

北市府昨找兆基說明，確保北市包租代管業務是否能順利續行，後續也會進一步了解是否有房東需要協助；兆基若不再提供服務，市府也會有其他方案，如由其他業者介入續行包租代管。北市都發局長簡瑟芳說，代租房東應該比較不會有影響，因租金是房東收取；評估比較可能會有風險的是包租的部分，兆基給予房東價金，收房租是兆基處理。

桃園市府表示，正向國土署研商，押金及房東補助金是否得以「履約保證專戶」概念執行。

機制 兆基屋管 花敬群

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