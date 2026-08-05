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包租代管龍頭兆基集團相關公司爆爭議 內政部：社宅業務正常運作
包租代管龍頭兆基集團相關公司近日爆發公司債兌付爭議，外界關注是否波及社宅包租代管政策推動。內政部昨（4）日表示，目前相關公司承作的社宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握，全力保障房東及房客權益。
內政部表示，若後續發生業者無法正常營運或服務中斷等情形，將依法採取必要法律措施，並向相關業者求償。
國家住都中心董事長花敬群昨日表示，政府與住都中心持續風險控管，一旦未來發生服務無法銜接或公司無法正常營運，已著手規劃案件轉銜機制，並會與六都租賃公會及相關業者討論承接方案。
內政部表示，事件曝光後，已責成國家住都中心成立專案小組，全面清查相關公司承辦案件營運狀況、租金支付及服務管理情形，並要求公司負責人提出說明。經初步了解，目前社宅包租代管案件均維持正常運作；其中，寄居蟹租屋公司負責人也已同意配合後續作業，辦理包租代管案件轉讓。
為確保社宅包租代管服務不中斷，內政部指出，將邀集國家住都中心及六都等16個已委託相關公司承辦業務的地方政府，共同討論後續因應措施，確保中央及地方社宅包租代管案件順利運作。
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