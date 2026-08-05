聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁接管兆基屋管機率高 第二大股東出手化解危機

經濟日報／ 記者王郁倫／台北報導
台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁已出手。 聯合報系資料照
台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁已出手。 聯合報系資料照

台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁（2353）已出手，除要求董事長與總經理去職，據了解也將於近日推派兆基新董事長及執行長人選，宏碁接管兆基機率高，也將設防火牆避免兆基營運涉入股東個人糾紛。

看好台灣不動產租屋市場發展潛力，有機會跟日本一樣走向專業包租代管模式，宏碁2024年7月投資3.375億元入股台灣包租代管物業龍頭兆基屋管（原本叫兆基管理顧問公司），取得20.03%股權，2025年又花7億元認購特別股，參與配息及換普通股權利，也因此2025年有一段期間宏碁具備兆基實質營運控制權，將兆基合併到財務報表中。

不過，隨2025年底，兆基以7億元現款買回該特別股後，宏碁喪失實質控制力，兆基成以權益法認列的關聯企業，不過根據宏碁最新財報，兆基2026年第1季度仍有5,000多萬元獲利，宏碁按比例認列1,000多萬元收益，並不是負報酬。

據了解，為推動兆基公開發行並朝上市櫃邁進，上周兆基已經開董事會，要求原董事長李建成（名下的趙姬投資持股34.9%是第一大股東）解任職務，李建成也已同意，而第二大股東宏碁則同意將推薦總經理及董事長人選，內部已有共識，將待報請董事會通過後上任。

知情人士指出，為朝上市櫃發展，完善公司治理，兆基屋管在兩年前就開始調整組織管理，要求大股東趙姬投資跟兆基間必須做好清楚切割，也因此這次爆發趙姬投資欠款百億元事件，兆基才不致於被牽連。

日本跟台灣環境相似，都市工作人口密集，租屋需求高，日本已有九成以上租屋市場由包租代管業者接手，但台灣僅5%滲透率，看好這個趨勢，同時又符合ESG及政府政策方向，在大股東財務危機下，宏碁是否接手其意向也備受關注。

知情人士指出，觀察宏碁接手兆基營運機率高，新指派接手人選也與宏碁集團有關聯，且對不動產市場有一定熟悉度，目前只等通過程序。

宏碁集團除有面積172公頃的龍潭渴望園區開發經驗，宏碁也成立渴望園區服務開發（ASDI），做園區的營運及招商租賃業務。

宏碁近日也發出官方聲明，指出：兆基屋管近年持續強化公司治理，並將大股東個人投資行為與公司營運明確區隔。日前，董事會已請趙姬投資及其代表人辭任董事與總經理。媒體報導所涉投資及債務問題均屬個人行為，與兆基屋管無關。

兆基屋管 宏碁 機率

延伸閱讀

兆基集團爆財務危機 大股東宏碁動向引發關注

兆基屋管傳財務危機 宏碁施振榮力挺：看好新經營團隊未來發展

包租代管龍頭 兆基爆財務危機

兆基屋管12億聯貸案 銀行團先凍結8億未動用款項 未來有條件恢復

相關新聞

生醫新創島！百億資金來了 國發基金通過投資方案「匡列十年額度」

國發基金管理會昨（4）日通過「投資台灣生醫產業實施方案」，未來十年匡列投資額度100億元，鎖定具創新技術、臨床應用價值及國際市場潛力的生醫企業，盼協助本土業者跨越研發、臨床驗證與商業化階段，希望打造「生醫新創島」。

國發基金直接投資規模近800億

國發基金持續擴大產業投資布局，直接投資規模已逼近800億元。根據最新季報，截至今年6月底，目前直接投資企業共69家，投資餘額達799.6億元；歷年累計直接投資120家企業，總投資金額達1,091.3億元。

宏碁接管兆基屋管機率高 第二大股東出手化解危機

台灣最大包租代管業管「兆基屋管」大股東趙姬爆發財務危機，傳跳票上百億元，為此第二大股東宏碁已出手，除要求董事長與總經理去職，據了解也將於近日推派兆基新董事長及執行長人選，宏碁接管兆基機率高，也將設防火牆避免兆基營運涉入股東個人糾紛。

包租代管龍頭兆基集團相關公司爆爭議 內政部：社宅業務正常運作

包租代管龍頭兆基集團相關公司近日爆發公司債兌付爭議，外界關注是否波及社宅包租代管政策推動。內政部昨（4）日表示，目前相關公司承作的社宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握，全力保障房東及房客權益。

包租代管業吸金投資 恐還有未爆彈

包租代管龍頭兆基集團傳出相關公司投資失利，導致對委託包租代管的業主與房東無法如期兌付公司債的本金與利息，據了解，包租代管業者和客戶發展為「投資關係」並非單一個案，隨著兆基案爆發，後續是否還有其他未爆彈受金融圈矚目。

超前部署！兆基爆雷 住都中心擬轉銜機制

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機，外界關注是否波及社會住宅包租代管業務。國家住都中心董事長花敬群昨天表示，這次事件短期內難免影響房東及社會大眾對包租代管制度的信心，住都中心除持續掌握業者營運狀況外，也將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施，協助建立案件轉銜機制，並維持包租代管制度穩定運作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。