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國發基金直接投資規模近800億

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國發基金持續擴大產業投資布局，直接投資規模已逼近800億元。根據最新季報，截至今年6月底，目前直接投資企業共69家，投資餘額達799.6億元；歷年累計直接投資120家企業，總投資金額達1,091.3億元。

觀察目前直接投資組合，69家企業中，包括24家上市公司、11家上櫃公司、三家興櫃公司、三家公開發行公司，以及28家尚未公開發行公司，布局橫跨生技、半導體、金融、航太、運輸、創投及綠能等產業。

除直接投資外，國發基金歷年累計投資117家國內外創投事業，總投資金額379.8億元，目前仍投資70家，投資餘額196.1億元。創業天使投資方案則累計核准投資307家，總投資金額44.6億元，目前投資238家，投資餘額34.4億元。

專案投資方面，以中小企業方案規模最大。兩期方案合計投資339家中小企業，國發基金累計投入114.8億元，並帶動專業投資機構搭配投資111.7億元；受投資企業已有113家上市、上櫃或興櫃，取得8,735件專利。

規模 國發基金 餘額

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