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生醫新創島！百億資金來了 國發基金通過投資方案「匡列十年額度」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國發基金管理會4日通過「投資台灣生醫產業實施方案」，未來十年匡列投資額度100億元。 路透
國發基金管理會4日通過「投資台灣生醫產業實施方案」，未來十年匡列投資額度100億元。 路透

國發基金管理會昨（4）日通過「投資台灣生醫產業實施方案」，未來十年匡列投資額度100億元，鎖定具創新技術、臨床應用價值及國際市場潛力的生醫企業，盼協助本土業者跨越研發、臨床驗證與商業化階段，希望打造「生醫新創島」。

國發基金現有七大主題式投資百億基金，包含經濟部中企署「中小企業實施方案」、經濟部發展署「策略性服務業實施方案」與「策略性製造業實施方案」、 文化部「文化創意產業實施方案」、數發部數產署「AI新創實施方案」、環境部「綠色成長淨零產業實施方案」、國科會「智慧機器人投資實施方案」。

這次新增「投資台灣生醫產業實施方案」，將結合民間創投、加速器及企業創投等共同投資，透過政府資金帶動民間資本投入，促進台灣生醫產業與國際市場接軌。

國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，為落實賴清德總統「健康台灣」願景，並依據2025年行政院生技產業策略諮議委員會建議，國發基金與衛福部共同成立台灣生醫產業發展基金。生醫產業未來有機會成為台灣新的護國神山產業之一。

依方案規畫，本方案透過國發基金資金點火，衛福部將主導投資案件的評估、審議、投資及投後管理，並提供法規輔導與專業審查；並結合民間專業投資管理團隊，建立兼具生醫專業與產業實務經驗的投資管理機制，以確保投資效率與資金運用效益。

國發會指出，過去台灣生技新創在研發轉譯階段及取證商化過程中，常面臨資金斷層與結構性困境，本方案將緊密結合衛福部的專業審查與沙盒機制，與國發基金資金槓桿，帶動國內外創投、專業投資機構與民間資本跟進，使資金精準投放於具備前瞻性與國際潛力的標的，讓台灣不只是科技島，更能成為全球矚目的「生醫新創島」，帶動下一個經濟成長關鍵戰略產業。

葉俊顯強調，國發基金已成立「主題式百億基金跨部會整合管理平台」，未來將透過百億平台與引入專業顧問團隊，強化百億平台內所有投資方案間協調與投資資訊整合，提升投資效益及風險控管能力，以發揮本方案最大效益。

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