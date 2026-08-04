亞太16個經濟體齊聚台北 四大國際盛會聚焦AI、穩定幣與供應鏈新局

隨著人工智慧（AI）、區塊鏈、穩定幣與可信數位基礎設施快速發展，全球金融與供應鏈正面臨新一波轉型。台北將於8月底至9月初迎來連續九天、四場國際科技與金融盛會，集結來自亞洲16個經濟體及歐美監管機構、金融業、科技企業與新創代表，共同聚焦AI、穩定幣、跨境金融及全球供應鏈等議題，展現台灣作為亞洲金融科技與新興科技交流樞紐的角色。

四場活動分別為8月29日至31日舉辦的「可信AI黑客松（Trustworthy AI Hackathon）」、9月1日登場的「AFA Awards」、9月2日至3日的「FinTechOn 2026暨AFA高峰會」，以及9月4日至6日的「台灣未來祭FUTUREMODE」，皆配合台北市政府「2026潮台北（Trendy Taipei）」系列活動舉辦，串聯金融科技、AI、文化與創意等多元領域。

台北市政府產業局長陳俊安表示，全球金融科技與AI應用持續加速，台灣產業也必須積極接軌國際。此次透過九天四場活動，串聯技術驗證、國際評選、產業論壇及科技社群，希望協助創新團隊連結亞洲市場，拓展國際合作機會。

其中，首屆AFA Awards由亞洲金融科技聯盟（AFA）與台灣金融科技協會共同舉辦，是由AFA成員所代表的亞洲16個經濟體共同打造的跨境金融科技獎項，鎖定已有跨境營運成果、具規模化能力的成熟企業，而非早期新創。

今年共有88件提名角逐五項大獎，包含多家具備數百萬用戶的上市櫃企業。歷經兩輪評選後，最終前十強將於9月1日在台北進行決選，由國際創投評審團選出五家得獎企業。

AFA主席、台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲表示，亞洲已成為全球金融科技最具活力的市場之一，AFA成立的目的就是希望串聯亞洲各國金融科技生態圈，促進市場、法規與產業交流。她指出，AFA Awards不只是榮譽，更希望藉由16個經濟體的合作網絡，協助優秀企業連結國際資金、市場與合作夥伴，打造亞洲獨特的金融科技生態系。

緊接登場的FinTechOn 2026暨AFA高峰會，則聚焦供應鏈、區域戰略局勢、AI及穩定幣四大主題，邀集亞洲16個經濟體代表，以及來自美國、歐盟、阿布達比等國際監管機構、金融機構與科技企業，共同討論全球金融創新趨勢。

台灣金融科技協會理事長王儷玲表示，希望藉由高峰會深化台灣與國際在AI金融、穩定幣、跨境支付及數位金融基礎建設等領域合作，提升金融產業國際競爭力，也透過跨境監理合作與人才交流，打造更安全、更具韌性的金融科技生態系。

蔡玉玲指出，今年峰會將聚焦「金融科技如何推動跨境供應鏈升級」，並規劃三大亮點，包括AI經濟與穩定幣的發展、AI賦能供應鏈金融，以及亞太跨國生態圈串聯。她認為，未來供應鏈競爭將是AI、穩定幣與金融數據生態系的整體競爭，金融科技將成為驅動全球供應鏈升級的重要力量。

科技社群活動方面，由Taipei Blockchain Week升級而來的「台灣未來祭FUTUREMODE」，今年擴展至AI、新興科技與數位創新等領域，預計邀請Google、Mastercard、AMD等企業代表參與，並規劃超過150位講者、50場論壇及30場工作坊，預估吸引逾萬名參與者。

FUTUREMODE大會總監Tiffany Lai表示，未來並非由單一技術打造，而是來自科技、文化與社群的交會。活動希望將全球前沿技術與創新者帶到台灣，透過交流、合作與體驗，協助更多人培養實用技能、拓展國際視野，讓台灣與世界接軌。

此外，8月29日至31日率先登場的「可信AI黑客松」，則鎖定AI Agent（AI代理人）的安全與可信任機制，聚焦身份驗證、授權管理及責任追溯等議題，鼓勵團隊針對供應鏈金融、第三方支付、醫療保險、政府服務及移工經濟等場域，提出具備安全性與可落地性的AI代理人解決方案。

台灣區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞表示，隨著AI代理人開始能自主執行任務，如何建立可信任的數位基礎設施已成為關鍵課題，希望透過黑客松探索可信AI在未來公共基礎建設中的應用，協助台灣參與全球AI信任標準的建立。