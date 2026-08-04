2027總預算十大要點來了 賴總統：擴大投資產業、加薪減稅

賴清德總統4日下午在總統府聽取行政院「2027年度中央政府總預算案」簡報。他表示，明年度中央政府總預算編列的目標，是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力。十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。

與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委兼國發會主委葉俊顯、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、總統府副秘書長何志偉及鄭俊昇、財政部國庫署長陳柏誠等。

2027年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今日下午向總統報告編列情形。

首先由行政院長卓榮泰說明「116年度中央政府總預算」籌編重點，財政部長莊翠雲及主計長陳淑姿分別報告「2027年度中央政府總預算案歲入籌編及融資財源規劃」及「2027年度中央政府總預算案編列情形」。與會人士也就預算編列情形進行充分討論，接著由總統做出裁示。

賴總統裁示全文如下：

再次感謝行政院長卓榮泰與行政團隊的辛勞，今年度中央政府總預算案還在立法院尚未三讀通過，但行政團隊仍然恪守憲政責任，依照預算法時程完成「2027年度中央政府總預算案」籌編工作。

感謝台灣人民共同打拚，去年台灣的經濟成長率來到8.76%，今年第一季更是高達14.55%。經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。

這十年來，我們把經濟成長化為政府預算，用來強化國家安全、發展經濟、推動國家建設，以及加薪、減稅、增福利、少負擔，達到福利國家的目標。

面對全球經貿秩序變動、地緣政治風險、人工智慧快速發展，以及少子女化、高齡化帶來的人口結構改變，政府既要處理當前的經濟與民生課題，也要為台灣未來的競爭力做好準備。

因此，明年度中央政府總預算的編列，目標是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力，可歸納為十大重點，分別是：

第一，零舉債，收支平衡，債務餘額下降。

第二，擴大科技投資，打造智慧國家2.0。

第三，支持中小微企業，加速推動數位淨零雙軸升級轉型。

第四，強化國防力量，守護國家安全。

第五，持續推動加薪，共享經濟成果。

第六，持續擴大減稅，增加家庭可支配所得。

第七，增加社會福利，強化照顧服務，減少家庭負擔，逐步打造福利國家的目標。

第八，永續健保，落實深耕台灣計畫，邁向健康台灣的目標。

第九，擴大投資教育、文化及運動，提升國家軟實力。

第十，加速治水及公共建設，落實均衡台灣的目標。

這十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃。我們要讓國家財政更穩健，讓經濟發展的成果由全民共享；讓工作者獲得更好的收入，青年成家育兒得到更多支持，不同世代都能安心生活。

同時，我們也要持續推動公共建設、產業升級、科技創新及國防整備，提升台灣面對世界變局的能力，讓人民對未來更有信心。

接下來，請行政團隊依照時程完成中央政府總預算整編工作，在8月底前送請立法院審議，並積極和朝野各黨團及立法委員溝通，爭取對重要政策以及預算的支持。各部會首長也要負起對外說明的責任，用簡單、口語化的方式，全力進行社會溝通。

預算反映政府的施政方向，也關係國家未來的發展。請行政團隊共同努力，穩健推動各項政策，讓台灣更安全、經濟更有競爭力、社會照顧更周全。