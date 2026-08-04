快訊

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

65歲夫妻爽玩溫泉返家！一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

2027總預算十大要點來了 賴總統：擴大投資產業、加薪減稅

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統表示，2027年度中央政府總預算，十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。聯合報系資料照
賴清德總統表示，2027年度中央政府總預算，十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。聯合報系資料照

賴清德總統4日下午在總統府聽取行政院「2027年度中央政府總預算案」簡報。他表示，明年度中央政府總預算編列的目標，是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力。十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。

與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委兼國發會主委葉俊顯、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、總統府副秘書長何志偉及鄭俊昇、財政部國庫署長陳柏誠等。

2027年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今日下午向總統報告編列情形。

首先由行政院長卓榮泰說明「116年度中央政府總預算」籌編重點，財政部長莊翠雲及主計長陳淑姿分別報告「2027年度中央政府總預算案歲入籌編及融資財源規劃」及「2027年度中央政府總預算案編列情形」。與會人士也就預算編列情形進行充分討論，接著由總統做出裁示。

賴總統裁示全文如下：

再次感謝行政院長卓榮泰與行政團隊的辛勞，今年度中央政府總預算案還在立法院尚未三讀通過，但行政團隊仍然恪守憲政責任，依照預算法時程完成「2027年度中央政府總預算案」籌編工作。

感謝台灣人民共同打拚，去年台灣的經濟成長率來到8.76%，今年第一季更是高達14.55%。經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來，中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。

這十年來，我們把經濟成長化為政府預算，用來強化國家安全、發展經濟、推動國家建設，以及加薪減稅、增福利、少負擔，達到福利國家的目標。

面對全球經貿秩序變動、地緣政治風險、人工智慧快速發展，以及少子女化、高齡化帶來的人口結構改變，政府既要處理當前的經濟與民生課題，也要為台灣未來的競爭力做好準備。

因此，明年度中央政府總預算的編列，目標是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力，可歸納為十大重點，分別是：

第一，零舉債，收支平衡，債務餘額下降。

第二，擴大科技投資，打造智慧國家2.0。

第三，支持中小微企業，加速推動數位淨零雙軸升級轉型。

第四，強化國防力量，守護國家安全。

第五，持續推動加薪，共享經濟成果。

第六，持續擴大減稅，增加家庭可支配所得。

第七，增加社會福利，強化照顧服務，減少家庭負擔，逐步打造福利國家的目標。

第八，永續健保，落實深耕台灣計畫，邁向健康台灣的目標。

第九，擴大投資教育、文化及運動，提升國家軟實力。

第十，加速治水及公共建設，落實均衡台灣的目標。

這十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃。我們要讓國家財政更穩健，讓經濟發展的成果由全民共享；讓工作者獲得更好的收入，青年成家育兒得到更多支持，不同世代都能安心生活。

同時，我們也要持續推動公共建設、產業升級、科技創新及國防整備，提升台灣面對世界變局的能力，讓人民對未來更有信心。

接下來，請行政團隊依照時程完成中央政府總預算整編工作，在8月底前送請立法院審議，並積極和朝野各黨團及立法委員溝通，爭取對重要政策以及預算的支持。各部會首長也要負起對外說明的責任，用簡單、口語化的方式，全力進行社會溝通。

預算反映政府的施政方向，也關係國家未來的發展。請行政團隊共同努力，穩健推動各項政策，讓台灣更安全、經濟更有競爭力、社會照顧更周全。

減稅 總預算 加薪

延伸閱讀

卓榮泰：明年度總預算服務面最廣　拚科技國安與債務平衡

116年總預算估歲出歲入雙創新高 不需舉債還本2千億…仍待行政院會定案

債務平衡 明年總預算不需舉債

賴總統：台史兩國互惠互助 邦誼穩步向前

相關新聞

屋頂光電新制上路！經部指光電屋頂可降溫、防漏水 強制每2年定期檢驗

屋頂光電新制8月上路，但排除了住宅類建築，僅限工廠、商場、公共建築及住商大型建築。經濟部4日在社群媒體發文表示，將屋頂光電納入建築設計已是國際趨勢，除了發電，還能遮陽、遮雨及防漏水，有助降低頂樓室內溫度、延長防水層壽命。此外興建都須由專業技師簽證...

EZ WAY爭議燒不完 呱吉點出最大問題：只是在保護報關行

跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統由民營公司營運，引發社會廣泛關注。財政部關務署署長彭英偉昨（3）日澄清，指出...

2027總預算十大要點來了 賴總統：擴大投資產業、加薪減稅

賴清德總統4日下午在總統府聽取行政院「2027年度中央政府總預算案」簡報。他表示，明年度中央政府總預算編列的目標，是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力。十大重點呈現政府對台灣未來發展的整體規劃，要讓國家財政更穩健、經濟發展成果由全民共享。

防社宅包租代管斷鏈 內政部：必要時將向涉案業者求償

針對外界關注「兆基屋管」及「寄居蟹租屋」兩家公司營運狀況，內政部4日表示，目前兩家公司承作的社會住宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握案件服務及租金支付情形，全力保障房東及房客權益。若後續發生業者無法正常營運或服務中斷等情形...

穩定幣成兵家必爭之地 陳冲：決策者應用戰略高度看待

第九屆新世代金融傳播獎今天舉行頒獎典禮，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮...

主題式百億添新軍 國發基金通過「投資台灣生醫產業實施方案」

國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，在現行7項主題式百億方案外再添新軍，10年匡列總額度100億元，鎖定具備「創新技術研發」、「臨床應用價值」及「國際市場發展潛力」的生醫相關企業，結合民間創投、加速器及企業創投等搭配投資人，協助本土生醫企業跨越技術研發、臨床驗證及商業化等關鍵階段，促成台灣生技產業接軌國際市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。