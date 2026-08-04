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防社宅包租代管斷鏈 內政部：必要時將向涉案業者求償

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
針對外界關注「兆基屋管」及「寄居蟹租屋」兩家公司營運狀況，內政部4日表示，目前兩家公司承作的社會住宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握案件服務及租金支付情形，全力保障房東及房客權益。示意圖／聯合報資料照片
針對外界關注「兆基屋管」及「寄居蟹租屋」兩家公司營運狀況，內政部4日表示，目前兩家公司承作的社會住宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握案件服務及租金支付情形，全力保障房東及房客權益。示意圖／聯合報資料照片

針對外界關注「兆基屋管」及「寄居蟹租屋」兩家公司營運狀況，內政部4日表示，目前兩家公司承作的社會住宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握案件服務及租金支付情形，全力保障房東房客權益。若後續發生業者無法正常營運或服務中斷等情形，將依法採取必要法律措施，並向相關業者求償。

內政部表示，事件曝光後，已責成國家住宅及都市更新中心成立專案小組，全面清查兩家公司承辦案件的營運狀況、租金支付及服務管理情形，並要求公司負責人提出說明。經初步了解，目前社宅包租代管案件均維持正常運作；其中，寄居蟹租屋公司負責人也已同意配合後續作業，辦理包租代管案件轉讓。

為確保社宅包租代管服務不中斷，內政部指出，將盡速邀集國家住都中心及六都等16個已委託兩家公司承辦業務的地方政府，共同討論後續因應措施，確保中央及地方社宅包租代管案件順利運作，避免影響房客居住權益。

此外，內政部也將協請相關縣市政府盡速設置服務專線，提供房東、房客諮詢及案件轉銜資訊，並視情況啟動相關轉銜機制，確保租賃關係得以延續，保障雙方契約及居住權益，讓房客能安心承租。

內政部強調，已請國家住都中心委託律師進行法律評估及風險控管。若未來業者出現無法正常營運、服務無法銜接等情況，除將邀集六都租賃住宅服務商業同業公會及相關業者預作準備，確保服務順利轉銜外，必要時也將依法向涉案業者求償相關費用，以維護公共利益及租賃雙方權益。

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