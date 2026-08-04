屋頂光電新制正式公告上路 未納住宅與店舖診所
內政部與經濟部近日正式公告，大型新建物強制設置屋頂光電政策8月1日上路，但未納入住宅類與店舖診所，主因是這2類建物所有權複雜，涉及光電設備後續維護管理與地方主管機關執行等，避免新制全面施行影響人民權益。
「建築物設置太陽光電發電設備標準」新制8月1日上路，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備；另排除宗教殯葬類、危險物品類，或經認定不宜設置、受光條件不足等建築。根據內政部預估，每年可新增約66萬瓩（660MW）裝置容量。
不過，各界陸續提出建築結構、消防救災、產權及後續維護等質疑，行政院政務委員陳金德日前邀集經濟部、內政部及地方政府代表，討論屋頂光電新制適用範圍及執行面困境。
內政部、經濟部昨天會銜公告修正「建築物設置太陽光電發電設備標準」第9條條文，公告內容指出，鑑於建築技術規則總則編所定住宅（H類）與店舖診所（G3類）建築物，所有權及使用管理關係較複雜，太陽光電發電設備設置完成後，涉及後續維護管理、設備更新、營運模式與地方主管建築及能源機關實務執行，仍待持續建立及完備相關機制並累積實務經驗。
公告內容說明，為避免新制全面施行影響人民權益，並利制度穩健推動，因此修正施行日期，除住宅與店舖診所由中央建築主管機關與中央主管機關訂定外，其餘類組建築物施行日期為民國115年8月1日。
內政部、經濟部也在行政院公報的其他事項說明欄中提到，依今年7月29日行政院研商「建築物設置太陽光電發電設備標準」會議紀錄指出，G-3類店舖診所及H類住宿建築物，影響大眾基本居住及生活空間，且住宅類與住商混合類型的產權、維管、綠化競合等問題較複雜，因此結論為「建築物設置太陽光電發電設備標準」改採分階段施行，優先施行較無爭議類型的建築物。
此外，主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣再生能源推動聯盟等團體今天發布採訪通知指出，推動屋頂光電是台灣邁向淨零碳排的重要一步，攸關此發展的建築物設置太陽光電發電設備標準歷經近4年討論，最終政府卻排除住宅類適用範圍，如此退讓令人失望，並質疑政府推動能源轉型、發展再生能源的決心，因此明天上午將赴行政院抗議。
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