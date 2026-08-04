快訊

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

65歲夫妻爽玩溫泉返家！一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

聽新聞
0:00 / 0:00

屋頂光電新制正式公告上路 未納住宅與店舖診所

中央社／ 台北4日電

內政部與經濟部近日正式公告，大型新建物強制設置屋頂光電政策8月1日上路，但未納入住宅類與店舖診所，主因是這2類建物所有權複雜，涉及光電設備後續維護管理與地方主管機關執行等，避免新制全面施行影響人民權益。

「建築物設置太陽光電發電設備標準」新制8月1日上路，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備；另排除宗教殯葬類、危險物品類，或經認定不宜設置、受光條件不足等建築。根據內政部預估，每年可新增約66萬瓩（660MW）裝置容量。

不過，各界陸續提出建築結構、消防救災、產權及後續維護等質疑，行政院政務委員陳金德日前邀集經濟部、內政部及地方政府代表，討論屋頂光電新制適用範圍及執行面困境。

內政部、經濟部昨天會銜公告修正「建築物設置太陽光電發電設備標準」第9條條文，公告內容指出，鑑於建築技術規則總則編所定住宅（H類）與店舖診所（G3類）建築物，所有權及使用管理關係較複雜，太陽光電發電設備設置完成後，涉及後續維護管理、設備更新、營運模式與地方主管建築及能源機關實務執行，仍待持續建立及完備相關機制並累積實務經驗。

公告內容說明，為避免新制全面施行影響人民權益，並利制度穩健推動，因此修正施行日期，除住宅與店舖診所由中央建築主管機關與中央主管機關訂定外，其餘類組建築物施行日期為民國115年8月1日。

內政部、經濟部也在行政院公報的其他事項說明欄中提到，依今年7月29日行政院研商「建築物設置太陽光電發電設備標準」會議紀錄指出，G-3類店舖診所及H類住宿建築物，影響大眾基本居住及生活空間，且住宅類與住商混合類型的產權、維管、綠化競合等問題較複雜，因此結論為「建築物設置太陽光電發電設備標準」改採分階段施行，優先施行較無爭議類型的建築物。

此外，主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣再生能源推動聯盟等團體今天發布採訪通知指出，推動屋頂光電是台灣邁向淨零碳排的重要一步，攸關此發展的建築物設置太陽光電發電設備標準歷經近4年討論，最終政府卻排除住宅類適用範圍，如此退讓令人失望，並質疑政府推動能源轉型、發展再生能源的決心，因此明天上午將赴行政院抗議。

光電 診所 太陽光電

延伸閱讀

政院擬拍板屋頂光電新制排除住宅類 環團籲如期上路「能源轉型不能倒退」

屋頂光電新制上路！經部指光電屋頂可降溫、防漏水 強制每2年定期檢驗

第十屆創業之星獲獎團隊／睿田能源 光電板變建築外牆

能源管理法修法 工總籲：僅適用新廠、不溯及既往

相關新聞

屋頂光電新制上路！經部指光電屋頂可降溫、防漏水 強制每2年定期檢驗

屋頂光電新制8月上路，但排除了住宅類建築，僅限工廠、商場、公共建築及住商大型建築。經濟部4日在社群媒體發文表示，將屋頂光電納入建築設計已是國際趨勢，除了發電，還能遮陽、遮雨及防漏水，有助降低頂樓室內溫度、延長防水層壽命。此外興建都須由專業技師簽證...

EZ WAY爭議燒不完 呱吉點出最大問題：只是在保護報關行

跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統由民營公司營運，引發社會廣泛關注。財政部關務署署長彭英偉昨（3）日澄清，指出...

防社宅包租代管斷鏈 內政部：必要時將向涉案業者求償

針對外界關注「兆基屋管」及「寄居蟹租屋」兩家公司營運狀況，內政部4日表示，目前兩家公司承作的社會住宅包租代管業務均正常運作，政府將持續掌握案件服務及租金支付情形，全力保障房東及房客權益。若後續發生業者無法正常營運或服務中斷等情形...

穩定幣成兵家必爭之地 陳冲：決策者應用戰略高度看待

第九屆新世代金融傳播獎今天舉行頒獎典禮，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮...

主題式百億添新軍 國發基金通過「投資台灣生醫產業實施方案」

國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，在現行7項主題式百億方案外再添新軍，10年匡列總額度100億元，鎖定具備「創新技術研發」、「臨床應用價值」及「國際市場發展潛力」的生醫相關企業，結合民間創投、加速器及企業創投等搭配投資人，協助本土生醫企業跨越技術研發、臨床驗證及商業化等關鍵階段，促成台灣生技產業接軌國際市場。

價格是王道！AI通膨讓智慧手機Ｎ-1代更熱門搶手

AI（人工智慧）通膨推高了3C產品售價，這使得今年智慧型手機市場出現一個奇特的「N-1」現象，也就是前一代手機的詢問度高過新一代機種，此現象反映對於價格敏感度高的消費者而言，「價格」才是王道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。