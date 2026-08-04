內政部通過新店寶高園區報編案 打造183億元年產值永續智慧產業新核心

因應全球產業及經貿情勢變動、打造永續智慧產業聚落，新北市政府規劃首座由市府主導報編的「新店寶高智慧產業園區」，在市府團隊全力推動下取得重大突破。為持續擴大發展量能，市府啟動二期計畫擴大開發，預計投入超過300億元資金，未來一、二期共計9.4公頃的園區整體推動後，估可創造183億元的年產值，吸引優質企業持續深耕新北。

新北市政府表示，本案主要計畫歷經3次內政部都市計畫委員會專案小組及土地徵收審議小組審議後，於8月4日正式獲得內政部都委會第1106次會議審議通過，象徵著寶高園區一、二期整體擴展計畫邁入全新里程碑，展現市府團隊攜手企業厚植產業發展基礎、推動區域經濟轉型的領先實力。

新北市長侯友宜強調，產業用地是城市競爭力與企業布局全球的基石，新北市近年展現執行力與宏觀視野，成功將過去公墓福地及公有閒置土地，翻轉蛻變為新店最具指標性的產業寶地。面對全球高科技產業供應鏈重組，市府主導園區整體規劃與開發，就是以行動展現帶動區域產業轉型、深化國際鏈結的決心。寶高園區不僅要吸引全球關鍵前瞻產業落地，更要結合生態綠能與公共設施，帶動地方經濟榮景與環境共好，將新北打造為立足台灣、放眼國際的永續智慧科技城市。

新北市政府城鄉發展局表示，寶高園區地理位置極佳，北鄰新店榮工轉型地區與裕隆城，離捷運七張站及未來的捷運南環段Y5站只有約1公里，交通非常便利。這次通過審議後，整體約9.4公頃的園區範圍內，將全力吸引AI、智慧電動車與高階醫療器材等明星產業進駐。此外，市府也貼心為在地居民規劃了約3公頃的公共設施，不僅有寬敞的計畫道路，還打造了3處滯洪公園，以及包含運動場館、公共停車場與社會福利設施的機關用地。讓園區不只是打拚事業的產業重鎮，更是能休憩運動、綠意盎然的好鄰居，達成產業發展與生活品質兼具的目標。

新北市政府經濟發展局表示，新店寶高園區一期自108年啟動開發、110年完工啟用，以智慧與永續理念整體規劃，打造過程堅持工程品質與高建設標準，成功將閒置土地轉型為兼具生產、生態與生活的智慧產業園區。園區不僅配置公托中心、綠地及智慧管理系統，更屢獲國內外獎項肯定，公共工程金質獎、國家卓越建設獎及全球指標性的「全球卓越建設獎」金、銀雙獎等殊榮，展現國際級工程品質。目前一期已成功吸引鴻海（2317）、Tesla、Garmin、研揚（6579）等國內外指標企業進駐，帶動產業升級與地方就業。為持續擴大發展量能，市府啟動二期計畫擴大開發，預計投入超過300億元資金，未來一、二期共計9.4公頃的園區整體推動後，估可創造183億元的年產值，吸引優質企業持續深耕新北。

市府強調，隨著主要計畫順利獲內政部審議通過，市府團隊將加速進行後續程序，以確保園區工程如期如質完成。新店寶高智慧產業園區不僅是市府活化土地利用、厚植產業實力的具體展現，未來更將作為北台灣產業躍升的強勁引擎，持續吸引國際企業投資深耕，打造智慧科技與永續生態兼具的場域，為新北市開創產業發展與市民生活共榮共好的嶄新篇章。