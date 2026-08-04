EZ WAY爭議燒不完 呱吉點出最大問題：只是在保護報關行

跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統由民營公司營運，引發社會廣泛關注。財政部關務署署長彭英偉昨（3）日澄清，指出EZ WAY符合資安規範、沒有強迫民眾使用，並僅向報關業者收費。前台北市議員邱威傑（呱吉）指出，EZ WAY該檢討的重點和個資無關，而是「報關確認動作本來就不應該由民眾負責」，直言現行制度只是在保護報關行。

針對EZ WAY疑慮，關務署長彭英偉昨澄清，指出EZ WAY符合資安規範、沒有強迫民眾使用，並僅向報關業者收費。

網紅Cheap在臉書發文直言，9成民眾原本都以為EZ WAY是官方系統，直到民進黨立委林岱樺質詢，才驚覺全台民眾的身分證正反面等敏感個資，竟然掌握在一家私人企業手中。加上包裹通關幾乎形成壟斷，每筆包裹還要抽手續費，Cheap質疑政府此舉有圖利嫌疑。對於關務署回應，Cheap表示根本沒回答核心問題，怒嗆「把大家當白痴」。

對於各界議論，呱吉發文指出，EZ WAY是個可以被批評、檢討的機制，「但是重點應該和個資沒有什麼關係」。呱吉表示，無論在世上哪個國家，進口商品貨物一定要報關，差別只是在於報關的機制不同。所以在無論如何都必須交出個資的情況下，「真正要問的是為什麼要給？給了以後誰會幫忙監督？」

呱吉提到，以歐盟為例，快遞公司會幫民眾報關，若發生欠稅等問題，快遞公司有連帶責任必須和民眾一起賠償，這也讓快遞公司特別注意報關細節避免賠錢。但台灣的做法則是民眾必須自己報關，即使民眾不懂法規、看不懂也改不了申報文件，甚至連商品都沒開箱就必須簽名負責。呱吉直言，台灣的報關機制不是在保護民眾，「只是在保護報關行，讓他不會因為委任出問題而受罰。」

另外，呱吉也分享2020年曾爆出一名吳姓女子，在不知情的狀況下被報關行當人頭，名下進口了600次電子煙，即使不知情仍可能背上刑責。呱吉指出，「吳小姐當年可沒有按過任何按鈕，EZ WAY也沒有保護到她的權益」。