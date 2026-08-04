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屋頂光電新制上路！經部指光電屋頂可降溫、防漏水 強制每2年定期檢驗

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

屋頂光電新制8月上路，但排除了住宅類建築，僅限工廠、商場、公共建築及住商大型建築。經濟部4日在社群媒體發文表示，將屋頂光電納入建築設計已是國際趨勢，除了發電，還能遮陽、遮雨及防漏水，有助降低頂樓室內溫度、延長防水層壽命。此外興建都須由專業技師簽證，且強制每2年定期檢驗。

為推動綠電，「建築物設置太陽光電發電設備標準」將自今年8月1日起正式實施，針對新建、增建及改建且建築面積達1,000平方公尺（約300坪）以上建築，每20平方公尺（約6坪）須設置1瓩太陽光電容量。

經濟部指出，新建建築包括工廠、商場、公共建築及非住宅與住商大型建築。

經濟部表示，因應全球淨零需求，將屋頂光電納入建築設計已是國際趨勢，且美、德、法、日等國已有成功實例。而且，光電屋頂有很多好處，除了發電，還能遮陽、遮雨及防漏水，有助降低頂樓室內溫度、延長防水層壽命。

經濟部表示，屋頂光電新制，更強化結構安全、施工品質與後續維護，讓綠能發電更安心、更可靠。首先，專業技師層層把關，可抗17級強陣風。從結構承重、電器承裝到竣工試驗，都須由專業技師簽證；100瓩以上案場還須附電機技師設計監造證明。

此外，光電模組更須通過5,400 Pa耐風壓測試，安全標準較一般建築更加嚴謹，提升防災韌性。

其次，比照電梯管理，強制每2年進行結構與電氣安全檢查，並設置維修走道，更容易進行設備維護，使用上也更安心。

光電屋頂 光電 漏水

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