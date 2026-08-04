快訊

白海豚颱風周六北轉角度往南修正 不排除周五下半天發海警

社群熱議！紅葉蛋糕正式插旗台中 店租曝光「一坪只要900元」CP值高

屏東鎢業老闆遭捆綁慘死…檢警過濾近300車 揪出離職員工涉案

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部：台日合作達新高度 將延伸至關鍵礦物

中央社／ 台北4日電
經濟部次長何晉滄。記者黃義書／攝影
經濟部次長何晉滄。記者黃義書／攝影

經濟部次長何晉滄今天出席台日經貿論壇時表示，在全球供應鏈重組、AI快速發展及能源轉型推進下，「台日合作正達到前所未有的高度」。他表示，未來經濟部將持續深化與日本等理念相近國家的合作，從半導體、AI創新應用，延伸至關鍵礦物、供應鏈韌性及人才交流培育。

工商協進會今天攜手日本中部經濟連合會（中經連）舉辦「2026台日經貿論壇」，聚焦智慧移動及防災應變等議題。

何晉滄致詞表示，日本與台灣長期互為重要經濟夥伴，2025年雙邊貿易總額達848億美元，日本是台灣第4大貿易夥伴，台灣則是日本第3大貿易夥伴。雙方除了持續深化經貿與產業合作，在科技、文化及觀光等領域也密切交流，共享民主價值、市場經濟及法治精神，產業結構具備高度互補性。

這次論壇關注智慧移動及防災應變議題，何晉滄指出，隨著AI、半導體、資通訊及新能源技術快速發展，交通產業正逐步轉型為結合軟硬體整合、智慧管理及數據應用的新型態產業；另一方面，面對極端氣候挑戰，政府也持續強化災防應變能力，提升水電供應韌性及重要物資調度能力。

他提到，近年台日企業已在半導體、材料、設備、能源及智慧製造等領域建立深厚合作基礎，共同打造兼具效率與韌性的供應鏈，其中台積電赴熊本設廠，帶動供應鏈聚落，已成為全球關注的指標案例。

何晉滄說，日本中部是日本製造業的心臟地帶，擁有強大的工業基礎及技術實力，期待未來持續發掘更多投資機會，深化與日本中部地區的經貿連結。

展望未來，何晉滄表示，經濟部將持續深化與日本等理念相近國家在產業上的合作，從半導體及AI創新應用，延伸至關鍵礦物、供應鏈韌性及人才交流培育，希望透過政府、產業及民間共同努力，在全球供應鏈重組過程中創造更多合作成果，打造更有競爭力的產業生態系。

此外，對於上週熊本發生強震，工商協進會副理事長黃教漳於會前受訪時也表達慰問，並指出，當地高速公路雖有部分路段受損，卻未發生橋梁倒塌造成傷亡，顯示日本借鏡過去災害經驗，持續強化耐震設計與防災建設，成果值得台灣借鏡。

經濟部 供應鏈 日本

延伸閱讀

台日半導體科技論壇 卓榮泰台上致詞「國家級警報大響」淡定看手表

勤業眾信揭2026亞太CFO調查 AI成企業成長新引擎

日防衛白皮書警示中俄合作升級 中國續列最大戰略挑戰

SEMICON Taiwan 2026規模創新高 AI帶動半導體產業走向「全球協作」時代

相關新聞

花敬群稱兆基是雙北主協力廠商？北市曝一原因：今年沒參加包租代管

包租代管龍頭「兆基屋管」傳捲入債務風暴，民眾黨立院黨團今控國家住都中心董事長花敬群與辭任兆基董座的李建成是山友，疑涉圖利。花今反稱兆基一直是雙北、桃園主要社宅協力廠商從柯市府時代就是如此「如有圖利，誰圖利？」北市府今表示，兆基115年就不參與北市包租代管，北市主協力廠商是崔媽媽基金會。

關務署澄清EZ WAY壟斷爭議 Cheap批提油救火：把大家當白痴

網購族常用的實名認證App「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統竟由民營公司營運，引發社會廣泛關注。網紅Cheap在臉書粉專發文直言，九成民眾原本都以為這是官方系統，直到質詢曝光才驚覺全台民眾的身分證正反面等敏感個資，竟然掌握在一家私人企業手中。加上包裹通關幾乎形成壟斷，每筆包裹還要抽手續費，Cheap質疑政府此舉有圖利嫌疑。

屋頂光電新制上路！經部指光電屋頂可降溫、防漏水 強制每2年定期檢驗

屋頂光電新制8月上路，但排除了住宅類建築，僅限工廠、商場、公共建築及住商大型建築。經濟部4日在社群媒體發文表示，將屋頂光電納入建築設計已是國際趨勢，除了發電，還能遮陽、遮雨及防漏水，有助降低頂樓室內溫度、延長防水層壽命。此外興建都須由專業技師簽證，且強制每2年定期檢驗。

穩定幣成兵家必爭之地 陳冲：決策者應用戰略高度看待

第九屆新世代金融傳播獎今天舉行頒獎典禮，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮...

主題式百億添新軍 國發基金通過「投資台灣生醫產業實施方案」

國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，在現行7項主題式百億方案外再添新軍，10年匡列總額度100億元，鎖定具備「創新技術研發」、「臨床應用價值」及「國際市場發展潛力」的生醫相關企業，結合民間創投、加速器及企業創投等搭配投資人，協助本土生醫企業跨越技術研發、臨床驗證及商業化等關鍵階段，促成台灣生技產業接軌國際市場。

價格是王道！AI通膨讓智慧手機Ｎ-1代更熱門搶手

AI（人工智慧）通膨推高了3C產品售價，這使得今年智慧型手機市場出現一個奇特的「N-1」現象，也就是前一代手機的詢問度高過新一代機種，此現象反映對於價格敏感度高的消費者而言，「價格」才是王道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。