經濟部：台日合作達新高度 將延伸至關鍵礦物

經濟部次長何晉滄今天出席台日經貿論壇時表示，在全球供應鏈重組、AI快速發展及能源轉型推進下，「台日合作正達到前所未有的高度」。他表示，未來經濟部將持續深化與日本等理念相近國家的合作，從半導體、AI創新應用，延伸至關鍵礦物、供應鏈韌性及人才交流培育。

工商協進會今天攜手日本中部經濟連合會（中經連）舉辦「2026台日經貿論壇」，聚焦智慧移動及防災應變等議題。

何晉滄致詞表示，日本與台灣長期互為重要經濟夥伴，2025年雙邊貿易總額達848億美元，日本是台灣第4大貿易夥伴，台灣則是日本第3大貿易夥伴。雙方除了持續深化經貿與產業合作，在科技、文化及觀光等領域也密切交流，共享民主價值、市場經濟及法治精神，產業結構具備高度互補性。

這次論壇關注智慧移動及防災應變議題，何晉滄指出，隨著AI、半導體、資通訊及新能源技術快速發展，交通產業正逐步轉型為結合軟硬體整合、智慧管理及數據應用的新型態產業；另一方面，面對極端氣候挑戰，政府也持續強化災防應變能力，提升水電供應韌性及重要物資調度能力。

他提到，近年台日企業已在半導體、材料、設備、能源及智慧製造等領域建立深厚合作基礎，共同打造兼具效率與韌性的供應鏈，其中台積電赴熊本設廠，帶動供應鏈聚落，已成為全球關注的指標案例。

何晉滄說，日本中部是日本製造業的心臟地帶，擁有強大的工業基礎及技術實力，期待未來持續發掘更多投資機會，深化與日本中部地區的經貿連結。

展望未來，何晉滄表示，經濟部將持續深化與日本等理念相近國家在產業上的合作，從半導體及AI創新應用，延伸至關鍵礦物、供應鏈韌性及人才交流培育，希望透過政府、產業及民間共同努力，在全球供應鏈重組過程中創造更多合作成果，打造更有競爭力的產業生態系。

此外，對於上週熊本發生強震，工商協進會副理事長黃教漳於會前受訪時也表達慰問，並指出，當地高速公路雖有部分路段受損，卻未發生橋梁倒塌造成傷亡，顯示日本借鏡過去災害經驗，持續強化耐震設計與防災建設，成果值得台灣借鏡。