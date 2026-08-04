快訊

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

聽新聞
0:00 / 0:00

國發基金再推百億方案 10年投入100億元點火生醫產業

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

生醫產業再添政策資金活水。國發基金管理會4日通過「投資台灣生醫產業實施方案」，未來10年匡列投資額度100億元，鎖定具創新技術、臨床應用價值及國際市場潛力的生醫企業，盼協助本土業者跨越研發、臨床驗證與商業化階段，打造下一座「護國神山」。

國發基金現有七大主題式投資百億基金，包含經濟部中企署「中小企業實施方案」、經濟部發展署 「策略性服務業實施方案」與「策略性製造業實施方案」、 文化部「文化創意產業實施方案」、數發部數產署 「AI新創實施方案」、環境部「綠色成長淨零產業實施方案」、國科會「智慧機器人投資實施方案」。

這次新增「投資台灣生醫產業實施方案」，將結合民間創投、加速器及企業創投等共同投資，透過政府資金帶動民間資本投入，促進台灣生醫產業與國際市場接軌。

國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，為落實賴清德總統「健康台灣」願景，並依據2025年行政院生技產業策略諮議委員會建議，國發基金與衛福部共同成立台灣生醫產業發展基金。生醫產業未來有機會成為台灣新的護國神山產業之一。

依方案規畫，本方案透過國發基金資金點火，衛福部將主導投資案件的評估、審議、投資及投後管理，並提供法規輔導與專業審查；並結合民間專業投資管理團隊，建立兼具生醫專業與產業實務經驗的投資管理機制，以確保投資效率與資金運用效益。

國發會指出，過去台灣生技新創在研發轉譯階段及取證商化過程中，常面臨資金斷層與結構性困境，本方案將緊密結合衛福部的專業審查與沙盒機制，與國發基金資金槓桿，帶動國內外創投、專業投資機構與民間資本跟進，使資金精準投放於具備前瞻性與國際潛力的標的，讓台灣不只是科技島，更能成為全球矚目的「生醫新創島」，帶動我國下一個經濟成長關鍵戰略產業。

葉俊顯強調，國發基金已成立「主題式百億基金跨部會整合管理平台」，未來將透過百億平台與引入專業顧問團隊，強化百億平台內所有投資方案間協調與投資資訊整合，提升投資效益及風險控管能力，優化政策整體性與執行效率，以發揮本方案最大效益。

國發基金

延伸閱讀

資誠攜手產官學醫 助攻生醫新創跨越法規與募資門檻

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

保險業界唯一 凱基人壽連兩年獲「台灣永續投資獎」四殊榮

國邑旗下普元生技「邑普能」獲 TFDA 醫材許可 完成藥械合一重要拼圖

相關新聞

花敬群稱兆基是雙北主協力廠商？北市曝一原因：今年沒參加包租代管

包租代管龍頭「兆基屋管」傳捲入債務風暴，民眾黨立院黨團今控國家住都中心董事長花敬群與辭任兆基董座的李建成是山友，疑涉圖利。花今反稱兆基一直是雙北、桃園主要社宅協力廠商從柯市府時代就是如此「如有圖利，誰圖利？」北市府今表示，兆基115年就不參與北市包租代管，北市主協力廠商是崔媽媽基金會。

關務署澄清EZ WAY壟斷爭議 Cheap批提油救火：把大家當白痴

網購族常用的實名認證App「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統竟由民營公司營運，引發社會廣泛關注。網紅Cheap在臉書粉專發文直言，九成民眾原本都以為這是官方系統，直到質詢曝光才驚覺全台民眾的身分證正反面等敏感個資，竟然掌握在一家私人企業手中。加上包裹通關幾乎形成壟斷，每筆包裹還要抽手續費，Cheap質疑政府此舉有圖利嫌疑。

國發基金再推百億方案 10年投入100億元點火生醫產業

生醫產業再添政策資金活水。國發基金管理會4日通過「投資台灣生醫產業實施方案」，未來10年匡列投資額度100億元，鎖定具創新技術、臨床應用價值及國際市場潛力的生醫企業，盼協助本土業者跨越研發、臨床驗證與商業化階段，打造下一座「護國神山」。

穩定幣成兵家必爭之地 陳冲：決策者應用戰略高度看待

第九屆新世代金融傳播獎今天舉行頒獎典禮，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮...

主題式百億添新軍 國發基金通過「投資台灣生醫產業實施方案」

國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，在現行7項主題式百億方案外再添新軍，10年匡列總額度100億元，鎖定具備「創新技術研發」、「臨床應用價值」及「國際市場發展潛力」的生醫相關企業，結合民間創投、加速器及企業創投等搭配投資人，協助本土生醫企業跨越技術研發、臨床驗證及商業化等關鍵階段，促成台灣生技產業接軌國際市場。

價格是王道！AI通膨讓智慧手機Ｎ-1代更熱門搶手

AI（人工智慧）通膨推高了3C產品售價，這使得今年智慧型手機市場出現一個奇特的「N-1」現象，也就是前一代手機的詢問度高過新一代機種，此現象反映對於價格敏感度高的消費者而言，「價格」才是王道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。