穩定幣成兵家必爭之地 陳冲：決策者應用戰略高度看待

第九屆新世代金融傳播獎今天舉行頒獎典禮，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮。

針對經濟日報得獎作品「台灣穩定幣之路」，新世代金融基金會評審團給予的評語是，全篇透過簡潔易懂的圖文，從「國家貨幣主權」與「全球供應鏈戰略」的宏觀高度，提出事關台灣未來的戰略決策書及具體實踐發行穩定幣的配套建議。兼具廣度及深度，含有極高之公共性及影響性。

頒獎典禮上，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，本屆報名參與競逐者，就有七篇以穩定幣為主題，穩定幣的重要性可見一斑。

他建議，關切穩定幣發展者，應研讀兩大關鍵文件，首先是美國總統川普的「海湖莊園協議」，這是川普重要的競選戰略，另外就是臉書當初推出天秤幣（Libra ）的創始人Morgan Beller的文章，她提到穩定幣其實是國防科技。

陳冲表示，這兩篇都把穩定幣放在很高的高度來看待，美國人用戰略眼光看待穩定幣，這尤其是身居關鍵位置的決策者們應該要思考的點。