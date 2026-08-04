快訊

伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

獨／繼旅長帶隊上酒店 陸軍八軍團203旅再遭南檢搜索…帶回前旅長等4軍官

聽新聞
0:00 / 0:00

主題式百億添新軍 國發基金通過「投資台灣生醫產業實施方案」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照

國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，在現行7項主題式百億方案外再添新軍，10年匡列總額度100億元，鎖定具備「創新技術研發」、「臨床應用價值」及「國際市場發展潛力」的生醫相關企業，結合民間創投、加速器及企業創投等搭配投資人，協助本土生醫企業跨越技術研發、臨床驗證及商業化等關鍵階段，促成台灣生技產業接軌國際市場。

國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，生醫產業未來有機會成為我國新的護國神山產業之一，國發基金與衛福部為落實賴清德總統「健康台灣」願景，並依2025年行政院生技產業策略諮議委員會建議，特別成立台灣生醫產業發展基金。

葉俊顯指出，本方案透過政府資金點火，結合衛福部的法規輔導與專業審查，引導民間資本共同參與，由衛福部主導投資案件之評估、審議、投資及投後管理，並結合民間專業投資管理團隊，共同建立具備產業實務經驗的投資管理機制，以確保投資效率與資金運用效益。

葉俊顯強調，國發基金已成立「主題式百億基金跨部會整合管理平台」，在百億平台基礎上新增對生醫產業投資的一項新活水，未來透過百億平台與引入專業顧問團隊，強化百億平台內所有投資方案間協調與投資資訊整合，提升投資效益及風險控管能力，優化政策整體性與執行效率，以發揮本方案最大效益。

生醫產業是我國下一個經濟成長關鍵戰略產業，過去台灣生技新創在研發轉譯階段及取證商化過程中，常面臨資金斷層與結構性困境，本方案將緊密結合衛福部的專業審查與沙盒機制，與國發基金資金槓桿，帶動國內外創投、專業投資機構與民間資本跟進，使資金精準投放於具備前瞻性與國際潛力的標的，讓台灣不只是科技島，更能成為全球矚目的「生醫新創島」。

國發基金 百億 創投

延伸閱讀

資誠攜手產官學醫 助攻生醫新創跨越法規與募資門檻

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

東洋國產肺癌標靶新藥8月起納健保 寫下本土第三代 EGFR-TKI 里程碑

鄭麗君：50家打入國際衛星供應鏈 6G布局啟動、砸271億搶商機

相關新聞

花敬群稱兆基是雙北主協力廠商？北市曝一原因：今年沒參加包租代管

包租代管龍頭「兆基屋管」傳捲入債務風暴，民眾黨立院黨團今控國家住都中心董事長花敬群與辭任兆基董座的李建成是山友，疑涉圖利。花今反稱兆基一直是雙北、桃園主要社宅協力廠商從柯市府時代就是如此「如有圖利，誰圖利？」北市府今表示，兆基115年就不參與北市包租代管，北市主協力廠商是崔媽媽基金會。

關務署澄清EZ WAY壟斷爭議 Cheap批提油救火：把大家當白痴

網購族常用的實名認證App「EZ WAY易利委」近日捲入個資與獨佔疑慮，民進黨立委林岱樺在質詢時揭露該系統竟由民營公司營運，引發社會廣泛關注。網紅Cheap在臉書粉專發文直言，九成民眾原本都以為這是官方系統，直到質詢曝光才驚覺全台民眾的身分證正反面等敏感個資，竟然掌握在一家私人企業手中。加上包裹通關幾乎形成壟斷，每筆包裹還要抽手續費，Cheap質疑政府此舉有圖利嫌疑。

穩定幣成兵家必爭之地 陳冲：決策者應用戰略高度看待

第九屆新世代金融傳播獎今天舉行頒獎典禮，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮...

主題式百億添新軍 國發基金通過「投資台灣生醫產業實施方案」

國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，在現行7項主題式百億方案外再添新軍，10年匡列總額度100億元，鎖定具備「創新技術研發」、「臨床應用價值」及「國際市場發展潛力」的生醫相關企業，結合民間創投、加速器及企業創投等搭配投資人，協助本土生醫企業跨越技術研發、臨床驗證及商業化等關鍵階段，促成台灣生技產業接軌國際市場。

價格是王道！AI通膨讓智慧手機Ｎ-1代更熱門搶手

AI（人工智慧）通膨推高了3C產品售價，這使得今年智慧型手機市場出現一個奇特的「N-1」現象，也就是前一代手機的詢問度高過新一代機種，此現象反映對於價格敏感度高的消費者而言，「價格」才是王道。

台美漁業合作！共同打擊非法漁撈行為 協商「輸美證明」核發

「2026年台美漁業雙邊諮商會議」已於美國時間7月23日在美國華盛頓特區召開，台美雙方針對打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, Unreported and Unregulated, IUU）漁撈行為、漁業人權、國際參與等跨域議題深入討論，並就續簽「台美漁業及養殖合作瞭解備忘錄」進行意見交換，雙方對續簽MOU展現高度共識，並對臺美漁業合作表示樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。