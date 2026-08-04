主題式百億添新軍 國發基金通過「投資台灣生醫產業實施方案」

國發基金管理會通過「投資台灣生醫產業實施方案」，在現行7項主題式百億方案外再添新軍，10年匡列總額度100億元，鎖定具備「創新技術研發」、「臨床應用價值」及「國際市場發展潛力」的生醫相關企業，結合民間創投、加速器及企業創投等搭配投資人，協助本土生醫企業跨越技術研發、臨床驗證及商業化等關鍵階段，促成台灣生技產業接軌國際市場。

國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，生醫產業未來有機會成為我國新的護國神山產業之一，國發基金與衛福部為落實賴清德總統「健康台灣」願景，並依2025年行政院生技產業策略諮議委員會建議，特別成立台灣生醫產業發展基金。

葉俊顯指出，本方案透過政府資金點火，結合衛福部的法規輔導與專業審查，引導民間資本共同參與，由衛福部主導投資案件之評估、審議、投資及投後管理，並結合民間專業投資管理團隊，共同建立具備產業實務經驗的投資管理機制，以確保投資效率與資金運用效益。

葉俊顯強調，國發基金已成立「主題式百億基金跨部會整合管理平台」，在百億平台基礎上新增對生醫產業投資的一項新活水，未來透過百億平台與引入專業顧問團隊，強化百億平台內所有投資方案間協調與投資資訊整合，提升投資效益及風險控管能力，優化政策整體性與執行效率，以發揮本方案最大效益。

生醫產業是我國下一個經濟成長關鍵戰略產業，過去台灣生技新創在研發轉譯階段及取證商化過程中，常面臨資金斷層與結構性困境，本方案將緊密結合衛福部的專業審查與沙盒機制，與國發基金資金槓桿，帶動國內外創投、專業投資機構與民間資本跟進，使資金精準投放於具備前瞻性與國際潛力的標的，讓台灣不只是科技島，更能成為全球矚目的「生醫新創島」。