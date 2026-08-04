台美漁業合作！共同打擊非法漁撈行為 協商「輸美證明」核發

「2026年台美漁業雙邊諮商會議」已於美國時間7月23日在美國華盛頓特區召開，台美雙方針對打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, Unreported and Unregulated, IUU）漁撈行為、漁業人權、國際參與等跨域議題深入討論，並就續簽「台美漁業及養殖合作瞭解備忘錄」進行意見交換，雙方對續簽MOU展現高度共識，並對臺美漁業合作表示樂觀。

我方是由農業部漁業署長王茂城偕駐美國台北經濟文化代表處姜森公使率相關單位，與美國在台協會、美國國務院、商務部國家海洋暨大氣總署等單位，就國際漁業議題進行年度諮商。

漁業署表示，本次會議雙方分別介紹近期漁業政策發展，針對打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, Unreported and Unregulated, IUU）漁撈行為、漁業人權、國際參與等跨域議題深入討論，並就續簽「台美漁業及養殖合作瞭解備忘錄」進行意見交換，雙方對續簽MOU展現高度共識，並對臺美漁業合作表示樂觀。

此外，王茂城署長率團拜會美國勞工部及商務部國家海洋暨大氣總署，漁業署說明本次拜會勞工部係向美方說明我國「漁業與人權行動計畫」等相關漁業人權政策推動情形，美國勞工部也對我方藉由拜會以及網站公開相關政策執行情形增進透明度表示肯定。

漁業署並說明，這次拜會商務部國家海洋暨大氣總署，主要係為就2026年6月公布之「國際漁業管理改善報告」進行討論，雙方另也討論美國海洋哺乳動物保護法(MMPA)規範下「輸美資格證明書」（Certificate of Admissibility，COA）核發之技術問題，增進雙方對相關規定執行之理解。

漁業署表示，我國作為國際社會一員，雙方定期舉行雙邊會議，鞏固合作關係並共同致力促進漁業資源永續，對雙方及世界資源保育具有重要意義。